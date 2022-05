De wetgeving die de macht van grote technologiebedrijven aan banden legt, moet tegen volgende lente operationeel zijn. Dat is iets later dan eerst gesuggereerd.

Over de DMA of Digital Markets Act, werd eind maart een akkoord bereikt. Maar de tekst moet nog bekrachtigd worden door het Europees Parlement en de Europese Raad. De aanvankelijke communicatie was dat de regels rond de DMA eind 2022 of begin 2023 in werking zouden treden.

Eurocommissaris Margrethe Vestager maakt dat nu iets concreter en spreekt van de lente van 2023. In een speech op de ICN conferentie in Berlijn zegt ze dat eerst nog de nodige voorbereidingen moeten getroffen worden.

'Het volgende hoofdstuk is spannend. Het zijn veel concrete voorbereidingen. Het gaat over het opzetten van nieuwe structuren binnen de Commissie, het samenbrengen van middelen, mensen aannemen, IT-systemen voorbereiden. Het gaat over het uitwerken van juridische teksten rond procedures en meldingsformulieren. Onze teams werken daar momenteel aan en hopen zeer binnenkort met die nieuwe structuren te komen.' Aldus Eurocommissaris en vicepresident Vestager.

