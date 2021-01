Datavillage, een start-up uit brussel, heeft één miljoen euro opgehaald, waarvan de helft subsidies. Het bedrijf wil later dit jaar haar dataplatform uitrollen.

Datavillage is het bedrijf van Quentin Felice en Frederic Lebeau. Met hun bedrijf willen ze een platform ontwikkelen, gratis voor eindgebruikers en betalend voor bedrijven, waar consumenten hun data en de toestemming naar bedrijven toe kunnen beheren. Een data paspoort, dat ze zelf omschrijven als een digital twin voor consumenten, dat gekoppeld kan worden aan organisaties.

'We merken dat verschillende sectoren geïntrigeerd zijn door onze visie: van media tot mobiliteit, financiën en gezondheidszorg', zegt Quentin Felice in een mededeling. 'Een paar voorbeelden zijn matchmaking tussen persoonlijke gegevens & de catalogus van streaming platformen of fraudedetectie tussen bancaire transactiegegevens en persoonlijke locatiegegevens.'

Het opgehaalde geld is afkomstig van verschillende partijen. Een half miljoen is afkomstig van subsidies voor R&D en innovatie in verschillende dossiers. 250.000 euro is afkomstig van een crowdfundingcampagne via Spreds, 150.000 euro komt van invsteringsmaatschappij Sabrinvest. Het acceleratieprogramma imec.istart en investeerder Mathieu Demaré investeren elk 50.000 euro.

Met de investering willen de twee ondernemers vooral verder groeien en hun team versterken.

