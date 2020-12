De door Facebook ontwikkelde digitale munt, tot nu toe gekend als Libra, krijgt een nieuwe naam: Diem, wat zoveel betekent als 'dag' in het Latijn.

Bij de aankondiging in juni 2019 had Facebook torenhoge ambities met de cryptomunt, maar het project liep tegen een muur van weerstand aan. Toezichthouders maakten zich zorgen dat de Libra de invloed van centrale banken zou kunnen ondermijnen. Ook bestond er vrees dat de cryptomunt makkelijk zou kunnen worden misbruikt voor bijvoorbeeld witwasdoeleinden. Tegen eind 2019 stapten belangrijke partners, waaronder PayPal, MasterCard en eBay, uit het project.

Onder Zwitsers beheer

Intussen werden de ambities bijgeschroefd. Het ontwerp werd aangepast in de hoop de kritieken te kunnen counteren. Het project wordt nu beheerd door een organisatie in Zwitserland, die onder meer ook streamingdienst Spotify en de Amerikaanse groep Uber onder haar leden heeft. Zij dienden in april diende een aanvraag in bij de Zwitserse financiële autoriteit om als betaaldienst te mogen werken.

