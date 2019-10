Het Vlaams Verkeerscentrum start een experiment om de files aan de ring rond Antwerpen aan te pakken. Via de routeplanner kunnen chauffeurs een digitale voucher krijgen voor de betalende Liefkenshoektunnel.

De Kennedytunnel krijg dagelijks 160.000 voertuigen te verwerken en is daarmee de drukste tunnel van Vlaanderen. De Liefkenshoektunnel, die betalend is, is met 40.000 automobilisten een pak minder druk. Vandaag wordt die tunnel al opengesteld bij zware verkeersincidenten, maar een experiment van het Vlaams Verkeerscentrum wil dat nu digitaal aanpakken.

Concreet wordt de komende maanden getest of chauffeurs met de Kennedytunnel op hun route een suggestie aanvaarden om om te rijden via de Liefkenshoektunnel. Aanvaarden ze dat, dan krijgen ze op hun GPS een digitale voucher om de tunnel gratis te gebruiken. In praktijk gaat het om een QR-code op de smartphone.

Het project is een onderdeel van het Europese SOCRATES 2.0 project en loopt onder meer ook in Kopenhagen, München en Amsterdam.

Wie in België wil deelnemen aan het project kan dat door zich hier aan te melden. De navigatie en digitale voucher gebeuren in ons land via Flitsmeister, de navigatieapp van het Belgische Be-Mobile (vergelijkbaar met Waze), of voor BMW's die een 'professioneel' navigatiesysteem en een boordcomputer met BMW Operating System 6 hebben.