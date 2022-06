Zowel CEO Johan Taams als de hele uitvoerende directie van IT-dienstverlener Centric is opgestapt. De aanleiding is een conflict met Centric-eigenaar Gerard Sanderink.

Die zou Centric betrokken hebben in een ruzie met zijn ex-vrouw Brigitte van Egten over vermeende fraude en diefstal, toen Van Egten leiding gaf aan Sanderinks zonnepanelenproducent DSS.

Eerder deze week kwamen er geruchten naar buiten dat Taams een mogelijk ontslag wachtte. Nu blijkt dat Taams, COO Bart Fehmers en CFO Patrick Rosengarten zelf zijn opgestapt, zo schrijft het FD. Er zou sprake zijn van een onoverbrugbare vertrouwenscrisis tussen de vorig jaar augustus als CEO aangetreden Taams en Sanderink. De krant baseert zich op 'diverse goed ingevoerde bronnen'. De drie directieleden willen niet reageren. De woordvoerder van Centric heeft nog niet gereageerd op vragen van onze Nederlandse collega's van Dutch IT Channel.

'Misbruik van recht'

Het Nederlandse IT-bedrijf zou de afgelopen jaren in totaal 60 miljoen euro aan omzet misgelopen zijn door reputatieschade als gevolg van wat Centric tot voor kort als een privé-kwestie aanduidde. In april van dit jaar legde Centric echter samen met zusteronderneming DSS voor 1,96 miljoen euro beslag op een bedrag waarvan de rechtbank in Den Haag eind november 2021 had bepaald dat Sanderink het aan zijn ex moest betalen.

Reden zou zijn dat Centric Van Egten de schuld gaf van opgelopen imagoschade en als gevolg hiervan verlies van opdrachten. De rechtbank in Almelo zette een streep door deze actie en vond zelfs dat het bestuur van Centric zich schuldig gemaakt had een 'misbruik van recht'.

De uitvoerende directie besloot daarop bij de Ondernemingskamer een procedure te beginnen tegen Sanderink, die sinds begin 2021 zelf geen bestuurder meer is bij Centric. Hun stap, bedoeld om verdere reputatieschade voor Centric te voorkomen, werd echter getorpedeerd door drie niet-uitvoerende directieleden van Centric. Daaronder wat het FD omschrijft als Sanderinks vertrouwelingen Aike Schoots en Louis Luijten. Daarop zouden de drie uitvoerende directieleden de conclusie getrokken hebben dat ze niet meer verder kunnen bij Centric.

In opspraak

De vaak als excentriek omschreven Sanderink heeft sinds enkele jaren een relatie met Rian van Rijbroek, die zowel bij Centric als Sanderinks bedrijf Strukton als ICT-adviseur diende. Zelfverklaard cyberexpert Van Rijbroek raakte onder meer in opspraak omdat ze volgens sommige cybersecurity-specialisten onvoldoende kennis van zaken heeft om zich expert te noemen. Verder zou ze nooit, zoals ze zelf had beweerd, bij inlichtingendienst AIVD hebben gewerkt. Een boek van Rijbroek over cybercriminaliteit werd uit de handel gehaald wegens vermeend plagiaat.

De relatie van Sanderink met Van Rijbroek en de juridische ruzie met zijn ex Van Egten hebben al meermaals geleid tot vragen in de Nederlandse Kamer over de betrouwbaarheid van Centric. Dit omdat het bedrijf onder meer een aantal overheidsinstanties als klant heeft.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

Die zou Centric betrokken hebben in een ruzie met zijn ex-vrouw Brigitte van Egten over vermeende fraude en diefstal, toen Van Egten leiding gaf aan Sanderinks zonnepanelenproducent DSS.Eerder deze week kwamen er geruchten naar buiten dat Taams een mogelijk ontslag wachtte. Nu blijkt dat Taams, COO Bart Fehmers en CFO Patrick Rosengarten zelf zijn opgestapt, zo schrijft het FD. Er zou sprake zijn van een onoverbrugbare vertrouwenscrisis tussen de vorig jaar augustus als CEO aangetreden Taams en Sanderink. De krant baseert zich op 'diverse goed ingevoerde bronnen'. De drie directieleden willen niet reageren. De woordvoerder van Centric heeft nog niet gereageerd op vragen van onze Nederlandse collega's van Dutch IT Channel.Het Nederlandse IT-bedrijf zou de afgelopen jaren in totaal 60 miljoen euro aan omzet misgelopen zijn door reputatieschade als gevolg van wat Centric tot voor kort als een privé-kwestie aanduidde. In april van dit jaar legde Centric echter samen met zusteronderneming DSS voor 1,96 miljoen euro beslag op een bedrag waarvan de rechtbank in Den Haag eind november 2021 had bepaald dat Sanderink het aan zijn ex moest betalen. Reden zou zijn dat Centric Van Egten de schuld gaf van opgelopen imagoschade en als gevolg hiervan verlies van opdrachten. De rechtbank in Almelo zette een streep door deze actie en vond zelfs dat het bestuur van Centric zich schuldig gemaakt had een 'misbruik van recht'.De uitvoerende directie besloot daarop bij de Ondernemingskamer een procedure te beginnen tegen Sanderink, die sinds begin 2021 zelf geen bestuurder meer is bij Centric. Hun stap, bedoeld om verdere reputatieschade voor Centric te voorkomen, werd echter getorpedeerd door drie niet-uitvoerende directieleden van Centric. Daaronder wat het FD omschrijft als Sanderinks vertrouwelingen Aike Schoots en Louis Luijten. Daarop zouden de drie uitvoerende directieleden de conclusie getrokken hebben dat ze niet meer verder kunnen bij Centric.De vaak als excentriek omschreven Sanderink heeft sinds enkele jaren een relatie met Rian van Rijbroek, die zowel bij Centric als Sanderinks bedrijf Strukton als ICT-adviseur diende. Zelfverklaard cyberexpert Van Rijbroek raakte onder meer in opspraak omdat ze volgens sommige cybersecurity-specialisten onvoldoende kennis van zaken heeft om zich expert te noemen. Verder zou ze nooit, zoals ze zelf had beweerd, bij inlichtingendienst AIVD hebben gewerkt. Een boek van Rijbroek over cybercriminaliteit werd uit de handel gehaald wegens vermeend plagiaat.De relatie van Sanderink met Van Rijbroek en de juridische ruzie met zijn ex Van Egten hebben al meermaals geleid tot vragen in de Nederlandse Kamer over de betrouwbaarheid van Centric. Dit omdat het bedrijf onder meer een aantal overheidsinstanties als klant heeft.In samenwerking met Dutch IT-Channel.