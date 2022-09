IT-bedrijf Westpole, specialist in digitale transformatie, promoveert Dirk De Boeck (54) tot countrymanager voor België. Hij werd in februari van dit jaar aangetrokken als director Managed Services en zet nu een stap hogerop.

'Ondernemingen die de stap nog willen zetten naar de cloud, kunnen we helpen bij de transformatie en adoptie van hun project', zegt De Boeck. 'En bedrijven die die sprong al hebben gemaakt, kunnen vaak nog vooruitgang boeken op vlak van kostenoptimalisatie en risicobeheer.' De versbakken countrymanager gelooft sterk in de begeleidende rol die Westpole daarbij kan spelen en voert een aantal aanpassingen in de organisatie door om die strategische keuze scherp te stellen.

'Beperktere menukaart'

'Ik vergelijk deze evolutie graag met die van een restaurant dat met een kleinere menukaart gaat werken, om zich te concentreren op zijn beste gerechten', licht hij de plannen toe. 'Proactief concentreren we ons op digitale infrastructuur en cloud computing-projecten. Dat was voordien voor een stuk al het geval, maar we hadden nog altijd alle andere opties op het menu staan. Die kaart wordt nu een stuk beperkter.'

De Boeck heeft meer dan 25 jaar ervaring in IT-management. In zijn carrière was hij onder meer actief als Senior Manager Digital Projects bij Colruyt Group, waar hij instond voor het end-to-end management van grote IT-projecten. Daarvoor was hij Managing Partner van een start-up binnen de Cronos Groep, vervulde hij managementrollen bij ICT-serviceprovider Damovo en was hij EMEA Expert Defense and Government bij HP. Gedurende drie jaar werkte De Boeck als Head of ICT Innovation bij bpost, en tussen 2007 en 2011 was hij Belux Sales Director bij British Telecom. In februari 2022 werd hij bij Westpole Benelux aan boord gehaald als director Managed Services.

