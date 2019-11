Disney heeft in een verklaring laten weten dat de servers van het entertainmentbedrijf niet gehackt zijn. Dat deed de onderneming naar aanleiding van berichten over gehackte accounts voor zijn streamingdienst Disney+.

Al enkele uren na de lancering van de dienst maakte techwebsite ZDNet er melding van dat er accounts op Disney+ te koop werden aangeboden online. Volgens Disney gaat het om 'een klein percentage van de gebruikers' waarvan de gegevens worden aangeboden.

ZDNet stelde al in zijn artikel dat het er op leek dat er geen sprake was van een hack van de servers van Disney. De accounts zouden door hackers overgenomen zijn omdat mensen gebruik hadden gemaakt van een combinatie van e-mailadres en wachtwoord die ze eerder elders ook gebruikten en daar was gelekt. Mogelijk zijn de wachtwoorden van een aantal Disney+-gebruikers ook in handen van hackers gekomen omdat hun computers besmet waren met software die toetsaanslagen registreert.

Disney roept getroffen gebruikers op om contact op te nemen met het bedrijf.