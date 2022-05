Streamingdienst Disney+ zou later dit jaar een goedkopere formule van zijn abonnement willen lanceren, waarbij de programma's onderbroken worden door reclame. Voorlopig duren die onderbrekingen niet al te lang.

Tegenover The Wall Street Journal verklaarde Disney deze week dat tijdens films en series hooguit vier minuten aan reclame per uur zal worden ingelast. In ruil daarvoor zal de kijker minder betalen voor zijn ad-supported abonnement, al is over de prijzen daarvan nog niets bekendgemaakt. Jonge kinderen, die nog niet naar school gaan, zullen trouwens gespaard blijven van de reclameblokken.

Ook Netflix komt met reclame

Reclame op streamingdiensten is in de Verenigde Staten intussen redelijk ingeburgerd. De nieuwe formule van Disney+ zal dan ook eerst in de thuismarkt worden uitgerold. Daar zijn blokken van vier minuten alvast aan de korte kant. HBO Max heeft evenveel advertentiemomenten, maar NBC's Peacock zit aan vijf minuten en bij concurrent Hulu duren de reclameblokken tussen de negen en twaalf minuten.

Ook Netflix kondigde al aan dat het in het laatste kwartaal van dit jaar zal starten met een goedkopere ad-supperted variant van zijn huidige abonnementen. De enige dienst zonder reclameformule die dan nog overblijft, althans in de VS, is Apple+.

