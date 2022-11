Er is een nieuwe zuinigste supercomputer. De machine van het Flatiron Institute haalt 65,091 miljard FLOPS per watt en doet het zo iets beter dan de vorige nummer één.

Supercomputers worden gerangschikt op basis van hun floating-point bewerkingen per seconde, kortweg FLOPS. In totaal haalt de nieuwe supercomputer van het Flatiron Institute in New York 2,038 biljoen FLOPS. Om op de Green500-lijst te komen, wordt gekeken naar het aantal FLOPS per watt.

De machine volgt daarmee de Frontier Test & Development System (TDS), gevestigd in Oak Ridge National Laboratory in Tennessee op. Die haalde 62,684 miljard FLOPS per watt. Ter vergelijking: de snelste supercomputer ter wereld, ook een Frontier-systeem, haalt 52,227 miljard FLOPS per watt.

De zuinigste supercomputer die nu wordt opgeleverd zal onderzoek doen rond computationele astrofysica, biologie, wiskunde, neurowetenschappen en kwantumfysica. De machine werd gebouwd door Lenovo en bevat onder meer tachtig Nvidia H100 Tensor Core GPU's.

Supercomputers worden gerangschikt op basis van hun floating-point bewerkingen per seconde, kortweg FLOPS. In totaal haalt de nieuwe supercomputer van het Flatiron Institute in New York 2,038 biljoen FLOPS. Om op de Green500-lijst te komen, wordt gekeken naar het aantal FLOPS per watt.De machine volgt daarmee de Frontier Test & Development System (TDS), gevestigd in Oak Ridge National Laboratory in Tennessee op. Die haalde 62,684 miljard FLOPS per watt. Ter vergelijking: de snelste supercomputer ter wereld, ook een Frontier-systeem, haalt 52,227 miljard FLOPS per watt.De zuinigste supercomputer die nu wordt opgeleverd zal onderzoek doen rond computationele astrofysica, biologie, wiskunde, neurowetenschappen en kwantumfysica. De machine werd gebouwd door Lenovo en bevat onder meer tachtig Nvidia H100 Tensor Core GPU's.