Dit is Samsungs opvouwbare telefoon

De Koreaanse telefoonmaker stelde zijn scherm, dat de naam 'Infinity Flex Display' meekrijgt, voor op haar ontwikkelaarsconferentie in San Francisco. Het demotoestel beschikt over een 7,3 inch-scherm dat eerder vierkant is, maar dat je kan dichtklappen tot telefoonformaat. Bij het dichtklappen van de binnenkant activeert er een tweede scherm op de voorkant van het toestel. Je kan het toestel dus zowel in tabletmodus als telefoonmodus gebruiken.

Ligt dat toestel dit jaar nog in de winkel? Neen. Het gaat op dit moment om een demo. Zo merkt The Verge op dat de onthulling met gedimde lichten gebeurde en dat het getoonde toestel een cover over het werkelijke toestel is. Zo wil Samsung nog even de designelementen verborgen houden voor de concurrentie.

In de presentatie toonde Samsung wel dat het toestel opengevouwen een verhouding van 4,2:3 heeft (7,3 inch) met een resolutie van 1536x2152 met 420 dpi. De cover-display, het gewone scherm dat aan de voorkant zit als de telefoon is dichtgeklapt, meet 4,58 inch met een verhouding van 21:9, een resolutie van 840x1960 en eveneens 420 dpi.

De bedoeling is dat Samsung volgend jaar een toestel met Infinity Flex Display op de markt brengt. Tegen dan zullen we meer leren over het precieze design, maar ook hoe zo'n flexibel OLED scherm bestand is tegen het veelvoudig plooien.

Google ondersteunt vouwbare schermen

Een scherm dat, letterlijk, eensklaps van grootte kan veranderen vereist ook wat sleutelwerk aan de interface en aan Android. Daarvoor heeft Samsung One UI, wat het makkelijker moet maken om te multitasken. Denk maar aan een film bekijken op de ene helft terwijl je whatsappt in de andere.

Google laat weten dat het voortaan 'foldables' als categorie in Android zal ondersteunen. Samsung zal in de toekomst niet de enige telefoonmaker zijn met een vouwbaar scherm. Door de ondersteuning ervoor in te bouwen in Android kunnen ontwikkelaars ervoor zorgen dat hun app op een degelijke manier schaalt als je van een klein naar een groter scherm gaat of omgekeerd.

De eerste van velen

Samsung mag terecht trots zijn op haar gloednieuw vouwbaar OLED scherm. Maar naar alle waarschijnlijkheid is het de voorbode van een heel reeks toestelmakers die zo'n toestel op de markt brengen.

Zo is Samsung, technisch gezien, niet de eerste. Het vrij onbekende Chinese Royole wist begin deze maand nog te verrassen met haar FlexPai, een eveneens vouwbare smartphone die al eind dit jaar te bestellen valt vanaf 1.388 euro. Maar Samsung is wel de eerste grote telefoonmaker die een prototype toont en zo de massamarkt kan meekrijgen. Ook Huawei, Lenovo en Xiaomi werken aan een plooibaar scherm.

Het lijkt er dus op dat er in 2019 voor het eerst sinds lang weer echte innovatie op de smartphonemarkt aankomt, in plaats van de gebruikelijke iets betere cameraspecs waarmee telefoonmakers ons de laatste jaren naar de winkel lokken.