Dit jaar 745 miljard dollar naar IoT

De uitgaven voor dit jaar zijn een schatting van marktanalist IDC en zijn een groei van 15,4 procent ten opzichte van de 646 miljard die vorig jaar werd uitgegeven.

IDC merkt op dat IoT vandaag in verschillende sectoren, maar ook bij overheden en consumenten deel begint uit te maken van het dagelijks leven. Het maakt bedrijven efficiënter, geeft hen meer inzicht in processen en helpt bij real time beslissingen.

"Het volgende hoofdstuk van IoT begint nog maar net naarmate we verschuiven van het digitaal maken van het fysieke naar het automatiseren en verrijken van de menselijke ervaring met een verbonden wereld," zegt Carrie MacGillivray, vicepresident Internet of Things en Mobility bij IDC.

Grootste segmenten

Als we kijken naar waar de voornaamste uitgaven naartoe gaan in de industrie, dan is dat vooral naar discrete manufacturing met 119 miljard dollar voor dit jaar. Discrete manufacturing is een productieproces met vaste onderdelen, bijvoorbeeld het produceren van een meubel. Daarna volgt process manufacturing (78 miljard dollar), dat is een productieproces met meer variabele onderdelen en processen. Op de derde plaats komt transport (71 miljard dollar) en utilities (61 miljard dollar), zoals slimme netwerken voor gas en elektriciteit.

Draaien we dat om naar hoe de investering wordt uitgegeven, dan zullen IoT services met 258 miljard dollar de grootste kostenpost zijn, gevolgd door hardware (250 miljard dollar) en module- en sensor-aankopen (200 mijlard dollar). Software wordt goed voor 154 miljard maar zal wel het snelst groeien volgens het analistenbureau. Connectiviteitsuitgaven zullen 83 miljard dollar bedragen.

Luchthavens

De analyse haalt ook de grootste use cases voor IoT-investeringen aan. Die zitten vooral bij de automatisering van luchthavenfaciliteiten, het opladen van elektrische wagens, het monitoren van landbouwgronden, meetapparatuur in (ziekenhuis)bedden en contextuele marketing in winkels.

Ook de consument geeft uit

Hoewel IDC vooral focust op de zakelijke markt. Merkt het bedrijf op dat consumenteuitgaven op zich goed zijn voor een tweede plaats. Die markt is dit jaar goed voor 108 miljard dollar.

Hier verwacht IDC een jaarlijkse groei van 17,8 procent voor de komende vijf jaar. Het gaat onder meer om smart home-toepasingen, personal wellness en connected vehicle infotainment.