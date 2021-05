Uitgaven rond information security en risk management technologie zullen dit jaar wereldwijd bijna dubbel zo hard groeien als vorig jaar. Cloud security is de grootste stijger.

Informatiebeveiliging bevat veel segmenten, van applicatiebeveiliging tot identity access management, netwerkbeveilgiing en consumentenbeveiliging. In totaal verwacht Gartner dat de wereld daar dit jaar 150.409.000.000 dollar aan zal uitgeven, een stijging van 12,4 procent ten opzichte van 2020. Vorig jaar ging het om een stijging van 6,4 procent.

Gartner wijt de stijgende uitgaven aan de blijvende vraag naar technologie om werken van op afstand te ondersteunen en cloud security. Dat laatste is met 841 miljoen dollar het kleinste segment, maar met 41,2 procent groei wel de grootste groeier onder de paraplu van informatiebeveiliging en risicomanagement technologie.

Ook de bijkomende beveiliging en regulering rond publieke cloud en SaaS doen de uitgaven binnen de sector toenemen.

Het grootste segment, goed voor bijna de helft van alle uitgaven, blijven security services, die groeien met 11,4 procent.

Information Security & Risk Management End User Spending by Segment, 2020-2021 (Millions of US Dollars)

Market Segment 2020 2021 Growth (%) Application Security 3,333 3,738 12.2 Cloud Security 595 841 41.2 Data Security 2,981 3,505 17.5 Identity Access Management 12,036 13,917 15.6 Infrastructure Protection 20,462 23,903 16.8 Integrated Risk Management 4,859 5,473 12.6 Network Security Equipment 15,626 17,020 8.9 Other Information Security Software 2,306 2,527 9.6 Security Services 65,070 72,497 11.4 Consumer Security Software 6,507 6,990 7.4 Total 133,776 150,409 12.4

Bron: Gartner (May 2021)

Informatiebeveiliging bevat veel segmenten, van applicatiebeveiliging tot identity access management, netwerkbeveilgiing en consumentenbeveiliging. In totaal verwacht Gartner dat de wereld daar dit jaar 150.409.000.000 dollar aan zal uitgeven, een stijging van 12,4 procent ten opzichte van 2020. Vorig jaar ging het om een stijging van 6,4 procent.Gartner wijt de stijgende uitgaven aan de blijvende vraag naar technologie om werken van op afstand te ondersteunen en cloud security. Dat laatste is met 841 miljoen dollar het kleinste segment, maar met 41,2 procent groei wel de grootste groeier onder de paraplu van informatiebeveiliging en risicomanagement technologie.Ook de bijkomende beveiliging en regulering rond publieke cloud en SaaS doen de uitgaven binnen de sector toenemen.Het grootste segment, goed voor bijna de helft van alle uitgaven, blijven security services, die groeien met 11,4 procent.Information Security & Risk Management End User Spending by Segment, 2020-2021 (Millions of US Dollars)Bron: Gartner (May 2021)