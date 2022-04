Dit jaar zal er wereldwijd 494,7 miljard dollar worden uitgegeven aan publieke clouddiensten door eindgebruikers, een vijfde meer op jaarbasis. SaaS blijft de belangrijkste tak, maar infrastructuur en virtuele werkplekken zijn in opmars zegt Gartner.

Vorig jaar ging het nog om 410,9 miljard dollar, dit jaar komt daar 20,4 procent bij en volgend jaar verwacht Gartner dat dat oploopt tot boven de 600 miljard dollar.

Dat clouduitgaven zo blijven groeien komt omdat bedrijven meer doen dan louter hun on premise infrastructuur naar een AWS of Azure brengen. 'De cloud is de machine die digitale organisaties drijft,' zegt Sid Nag, research vicepresident bij Gartner. 'CIO's (...) zijn doordacht in hun keuze voor publieke cloudproviders voor specifiek gewenste zakelijke en technologische resultaten in hun digitale transformatie.'

Gartner deelt de uitgaven in de publieke cloud op in zes services: Zakelijke processen (BPaaS), Applicatie-infrastructuur (PaaS), Applicaties (SaaS), Management en security, Infrastructuur (IaaS) en Desktop (DaaS). De grootste categorie blijft Saas met 152 miljard dollar. Volgens Gartner komt dat omdat software as a service uiteenlopende manieren biedt om naar de markt te gaan. Denk daarbij een cloud marketplaces, of het vervangen van klassieke software door SaaS, al dan niet opgedeeld in stukken.

Worldwide Public Cloud Services End-User Spending Forecast (Millions of US Dollars)

2021 2022 2023 Cloud Business Process Services (BPaaS) 51,410 55,598 60,619 Cloud Application Infrastructure Services (PaaS) 86,943 109,623 136,404 Cloud Application Services (SaaS) 152,184 176,622 208,080 Cloud Management and Security Services 26,665 30,471 35,218 Cloud System Infrastructure Services (IaaS) 91,642 119,717 156,276 Desktop as a Service (DaaS) 2,072 2,623 3,244 Total Market 410,915 494,654 599,840

De grootste groei komt van Iaas, dat 30,6 procent groeit op jaarbasis. Maar ook DaaS en PaaS groeien met respectievelijk 26,6 en 26,1 procent, al moeten we opmerken dat Desktop as a Service met slechts 2,6 miljard dollar veruit het kleinste segment is in public cloud.

Tot slot merkt Gartner op dat zaken als containerisatie, databases as a services, AI of machine learning meer mogelijkheden krijgen in de cloud. Dat maakt dat die diensten in verhouding duurder zijn dan andere zaken, wat ook zorgt dat de totale uitgaven in publieke cloud mee stijgen.

Vorig jaar ging het nog om 410,9 miljard dollar, dit jaar komt daar 20,4 procent bij en volgend jaar verwacht Gartner dat dat oploopt tot boven de 600 miljard dollar.Dat clouduitgaven zo blijven groeien komt omdat bedrijven meer doen dan louter hun on premise infrastructuur naar een AWS of Azure brengen. 'De cloud is de machine die digitale organisaties drijft,' zegt Sid Nag, research vicepresident bij Gartner. 'CIO's (...) zijn doordacht in hun keuze voor publieke cloudproviders voor specifiek gewenste zakelijke en technologische resultaten in hun digitale transformatie.'Gartner deelt de uitgaven in de publieke cloud op in zes services: Zakelijke processen (BPaaS), Applicatie-infrastructuur (PaaS), Applicaties (SaaS), Management en security, Infrastructuur (IaaS) en Desktop (DaaS). De grootste categorie blijft Saas met 152 miljard dollar. Volgens Gartner komt dat omdat software as a service uiteenlopende manieren biedt om naar de markt te gaan. Denk daarbij een cloud marketplaces, of het vervangen van klassieke software door SaaS, al dan niet opgedeeld in stukken.De grootste groei komt van Iaas, dat 30,6 procent groeit op jaarbasis. Maar ook DaaS en PaaS groeien met respectievelijk 26,6 en 26,1 procent, al moeten we opmerken dat Desktop as a Service met slechts 2,6 miljard dollar veruit het kleinste segment is in public cloud.Tot slot merkt Gartner op dat zaken als containerisatie, databases as a services, AI of machine learning meer mogelijkheden krijgen in de cloud. Dat maakt dat die diensten in verhouding duurder zijn dan andere zaken, wat ook zorgt dat de totale uitgaven in publieke cloud mee stijgen.