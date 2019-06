Smartphonefabrikanten zullen dit jaar waarschijnlijk minder toestellen leveren. Analist Canalys verwacht dat 1,35 miljard stuks de fabrieken verlaten. Dat zijn er 40 miljoen minder dan vorig jaar. De daling komt door de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China.

Canalys verwacht dat de zware Amerikaanse beperkingen voor Huawei er echt gaan komen. Huawei probeert de schade te beperken, maar zal de gevolgen buiten China voelen, zegt Canalys. ''De VS en China bereiken uiteindelijk misschien een akkoord om de druk op Huawei te verlichten, maar of en wanneer dat gebeurt is verre van duidelijk'', aldus de analisten.

Samsung zal het meest profiteren van de problemen van Huawei, verwacht Canalys. De Zuid-Koreanen zijn in staat om hun productie snel op te voeren, maar Canalys vraagt zich af of Samsung genoeg toestellen kan maken om aan de nieuwe vraag te voldoen.

Canalys denkt dat de vraag naar smartphones in 2020 zal verbeteren door de komst van de eerste 5G-netwerken. Momenteel zijn die er enkel nog in Zwitserland en Zuid-Korea, maar verschillende landen plannen een commerciële uitrol vanaf volgend jaar.