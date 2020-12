Een glazen bol heeft niemand. Maar traditioneel wordt wel uitgekeken naar de voorspellingen van Gartner voor het komende jaar. Met deze tien trends houden CIO's maar best rekening.

1. Internet of Behaviors (IoB)

De trends worden onderverdeeld in drie blokken. Het 'Internet of Behaviors' past binnen het eerste blok met het label People Centricity. "Met het Internet of Behaviors bedoelen we een combinatie van bestaande technologie die rechtstreeks op het individu mikt - denk aan gezichtsherkenning en het tracken van een locatie - en waarvan de gegevens vervolgens gekoppeld worden aan gedrag: bijvoorbeeld een nieuwe aankoop, maar ook het gebruik van een of ander toestel", legde research vice president Brian Burke uit in een sessie op het afgelopen Gartner IT Symposium/Xpo 2020.

En ja, deze trend is mee een gevolg van covid-19. Werknemers die na een lockdown terugkeren naar kantoor, worden vaak geconfronteerd met nieuwe tech: temperatuursensoren, RFID-tags die nagaan of ze regelmatig hun handen wassen, of beeldherkenning die nagaat of iedereen zijn of haar mondmasker wel (correct) draagt. Slimme luidsprekers kunnen werknemers vervolgens op de overtredingen wijzen. Het is precies zo'n verzameling van gedragsgegevens en de analyse die daarop gebeurt, die u onder het Internet of Behaviors (IoB) moet verstaan.

Tegen eind 2025 verwacht Burke dat de helft van de wereldbevolking van minstens één IoB-project deel zal uitmaken: hetzij privé, hetzij commercieel, hetzij vanuit de overheid.

2. Total Experience

'Total Experience' is een trend die voortbouwt op wat vorig jaar nog 'multi-experience' genoemd werd en die organisaties er op wijst dat ze een strategie nodig hebben die de klanten- en gebruikerservaring verbindt met de werknemerservaring.

Een voorbeeld? Een telecombedrijf dat in de huidige covid-tijd een afspraaksysteem uitrolde via een al bestaande app. Klanten die onderweg zijn naar hun afspraak krijgen een notificatie op hun smartphone van zodra ze zich op ongeveer 25 meter van de winkel bevinden. Met daarin instructies over hoe ze in de winkel kunnen inchecken én met een nieuwe alert van zodra het hun beurt is om veilig binnen in te gaan. Daarnaast zorgde het bedrijf ook voor meer digitale kiosken en konden werknemers hun eigen tablets gebruiken om contactloos doorheen de toestellen van klanten te bladeren.

Het is zo'n totaalervaring die volgens Gartner volgend jaar het verschil gaat maken bij organisaties. Zij kunnen op die manier beter omgaan met werken op afstand, het gebruik van mobiele toestellen, en klanten die zich zowat overal kunnen bevinden. Tegen 2024 zouden de 'total experience' organisaties zo een competitief voordeel halen van 25 procent in tevredenheidsscores.

3. Privacy-Enhancing Computation

De derde en laatste trend uit het People Centricity blok draait rond privacy. En meer bepaald die technologieën die data moeten beschermen terwijl ze gebruikt worden. Dat is dan technologie die een betrouwbare omgeving creëert voor het verwerken en analyseren van gevoelige gegevens. Een tweede peiler is het verwerken en analyseren van gegevens op een gedecentraliseerde manier. Het derde stukje technologie moet data én algortimes encrypteren vooraleer te beginnen met de verwerking en analyse.

Organisaties die op deze trein springen kunnen veilig samenwerken over verschillende regio's heen, maar ook met concurrenten, zonder de vertrouwelijkheid van de gegevens te schenden.

4. Distributed Cloud

Een tweede blok met drie duidelijke trends draait rond het werken, onafhankelijk van locatie. De 'Distributed Cloud' is een interessante evolutie om te volgen. Nieuwe regulering, maar ook technologie als edge computing, duwen veel workloads steeds verder weg van de grote centrale clouds naar een meer gedistribueerde omgeving. Daarmee samenhangend verschuift ook het computing-deel naar verschillende fysieke locaties. Maar de publieke cloudprovider is wel nog steeds verantwoordelijk voor de service, updates, de dagelijkse operaties en de governance.

Gartner ziet dat grote cloudproviders nu 'edge clouds' creëeren, bijvoorbeeld voor Internet-of-Things-toepassingen. Maar ook rond connectiviteit duiken er al '5G clouds', of 'network edge clouds' op. Het onderzoeksbureau gaat er van uit dat tegen 2025 meer dan de helft van alle organisaties een distributed cloud zal gebruiken als hulpmiddel voor digitale transformatie van bepaalde businessmodellen.

5. Anywhere Operations

Bedrijven die in 2021 succesvol uit het covid-19-dal willen kruipen, moeten volgens Gartner sowieso naar een 'Anywhere Operations' model gaan. Bedrijven moeten altijd kunnen blijven draaien, ongeacht de omstandigheden. Denk dus aan (virtuele) toegang van overal en het altijd kunnen opleveren van producten en diensten ongeacht vanwaar de klanten, werknemers, en zakenpartners op dat moment werken. Anders gezegd: digitaal moet nu écht het nieuwe normaal worden.

'Digital first, remote first', luidt het motto voor de post covid-19-periode.

6. Cybersecurity Mesh

Voeg de vorige trends samen, en het is niet meer dan logisch dat cybersecurity mee moet volgen.

Volgens Brian Burke is een 'Cybersecurity Mesh' aan de orde die iedereen toelaat om veilig toegang te hebben tot bedrijfsinformatie, ongeacht in welke cloud of op welke server die gegevens zich bevinden en ongeacht waar de persoon zich bevindt. Dé security-perimeter wordt dan 'identiteit'. Op zich zeker geen nieuwe trend, maar wel duidelijk een beweging die door covid-19 verder doorgedreven wordt.

7. Intelligent Composable Business

De drie laatste trends krijgen een overkoepelende titel Resilient Delivery, het inbouwen van veerkracht in uw organisatie. De 'Intelligent Composable Business' - zowat de rode draad op het Gartner Symposium en waarover u op de vorige pagina's al uitgebreid kon lezen - past daar in.

Tegen 2023 denkt Gartner dat bedrijven die een composable aanpak omarmd hebben veel sneller nieuwe functies kunnen implementeren: tot 80 procent sneller dan hun concurrenten.

8. AI Engineering

De afgelopen jaren mochten dan wel in het teken staan van artificiële intelligentie (AI), dat maakt nog niet dat alle bedrijven er ook écht al vruchten van plukken. Amper 53 procent van de AI-projecten in bedrijven schuiven van prototyping door tot eigenlijke productie. Nu investeren in een stevige 'AI Engineering' strategie is volgens de analisten een goed idee dat snel kan renderen. U creëert zo performante, schaalbare en betrouwbare AI-modellen: punten waar het momenteel al snel spaak loopt in organisaties. In zo'n strategie vormt AI dan een integraal onderdeel van DevOps, in plaats van AI onder te brengen op een gespecialiseerd eiland.

Ook governance hoort er overigens bij, wat van responsable AI dus ook een duidelijk aandachtspunt maakt in 2021: het meenemen van ethiek, transparantie en meer in AI.

9. Hyperautomation

Alles automatiseren wat er in uw bedrijf of organisatie kan geautomatiseerd worden: dat is de essentie van de trend die Gartner omschrijft als 'Hyperautomation'. De analisten zien die trend het komende jaar alleen maar versnellen - en ook hier is covid-19 niet vreemd aan. Nog teveel organisaties kampen met legacyprocessen, -producten of - diensten, met allerlei kosten en soms duur maatwerk van dien. In heel wat bedrijven is die legacy (opnieuw) komen bovendrijven tijdens de lockdown(s). "Wie nu nog niet focust op optimaal werken, op wendbaarheid en op kostenefficiëntie, die loopt in 2021 alleen maar verder achterstand op", aldus Brian Burke. Er zit voor organisaties met andere woorden niets anders op dan de legacytoepassingen definitief achter zich te laten en zo de laatste hindernissen te overbruggen om voluit voor automatisering en digitalisering te gaan.

Tegen 2024 zullen bedrijven wereldwijd hun operationele kosten met 30 procent terugdringen, zo voorspelt Gartner, door hyperautomation te combineren met geoptimaliseerde operationele processen.

10. Combinatorial Innovation

Drie trends in drie blokken: dat zijn er dus 9. Maar de tiende trend die Burke schetst is misschien nog de meest belangrijke: het combineren van de negen andere om alles onderling te versterken. Geen enkele van de voorgaande trends werkt onafhankelijk van elkaar. Combineert u ze, dan creëert u pas echt een innovatieve aanpak met de nodige plasticiteit in uw organisatie. "CIO's moeten aan de slag met de combinatie van deze trends om zo de kosten in de organisatie te verlagen en tegelijkertijd toch extra waarde te creëren voor de business. Maak van IT zo een strategische prioriteit", besluit het advies van Burke.

