Apple houdt dinsdagavond onze tijd een digitaal event dat grotendeels in het teken zal staan van de nieuwe iPhone 13-reeks. Insiders verwachten ook de aankondiging van de Apple Watch Series 7 en misschien ook wel nieuwe AirPods.

Het is een traditie bij Apple om telkens in september een nieuwe iPhone te onthullen. Vorig jaar vormde weliswaar een uitzondering op die regel: door de coronapandemie liepen de toestellen wat vertraging op, waardoor Apple ze uiteindelijk pas op 13 oktober boven de doopvont kon houden.

Vier modellen

Qua line-up zal de iPhone 13 naar verwachting weinig verschillen van zijn voorganger. Ook nu lijkt het erop dat er vier modellen zullen worden gelanceerd: de standaard iPhone 13 met een schermdiagonaal van 6,1-inch, een iPhone 13 mini van 5,4-inch, een 6,1-inch Pro-model en tot slot een grotere iPhone 13 Pro Max met een display van 6,7-inch.

Grote design-verschillen worden niet verwacht, maar website MacRumors houdt wel rekening met enkele opvallende nieuwe kleurtjes, waaronder roze en brons. Doordat vooral de Pro-versies (met drie lenzen in plaats van twee) verbeterde optiek meekrijgen, zouden deze toestellen ook iets 'dikker' kunnen uitvallen dan hun voorgangers - vooral door een wat meer uitpuilend camera-eiland. Daarin zouden onder meer grotere sensoren schuilgaan en lichtgevoeligere lenzen, voor betere opnames in donkere omstandigheden.

Andere geruchten spreken over een hogere verversingssnelheid van 120Hz op de Pro-schermen, meer krachtige batterijen over de hele lijn, en over sneller draadloos opladen aan 25W. Ook zou de iPhone 13 wel eens Apples eerste smartphone kunnen worden met 1 terabyte aan (vast) opslaggeheugen - in de duurste uitvoering weliswaar. Het topmodel uit de 12-serie beschikt over 512 gigabyte.

Nieuwe smartwatch

Bij de zevende generatie van de Apple Watch worden weinig écht nieuwe snufjes verwacht, maar het design zou dit keer wél helemaal op de schop gaan. In die mate zelfs dat de fabrikant te kampen zou hebben (of heeft gehad) met productieproblemen. Sinds de introductie van het slimme klokje, precies zeven jaar geleden, is het ontwerp ervan nauwelijks gewijzigd.

Lees ook: Apple zou kampen met productieproblemen nieuwe smartwatch

Volgens MacRumors worden de display's van de 'grote en kleine' Apple Watch één millimeter groter, wat neerkomt op 45mm en 41mm. Tegelijkertijd zou de fabrikant erin geslaagd zijn om de bezels (schermranden) wat te versmallen. En doordat de nieuwe S7-chip minder ruimte in beslag zou nemen, blijft er mogelijk meer plaats over voor een grotere batterij die voor meer autonomie kan zorgen.

Mocht er dinsdagavond sprake zijn van 'one more thing', de gimmick waar wijlen Steve Jobs zijn keynotes graag mee afsloot, dan zou dat wel eens de derde generatie van de Apple AirPods kunnen zijn. Behalve dàt die in de pijplijn zitten, is er nog maar weinig over bekend. Insiders verwachten een design dat meer aansluit bij de AirPods Pro-oortjes en - wederom - een verbeterde autonomie.

Besturingssystemen

Tot slot zal er op het Apple-event veel aandacht uitgaan naar de nieuwste softwareversies voor de gadgets van het fruitmerk. Naast iOS 15 voor de iPhone gaat het daarbij vooral om iPadOS 15, watchOS 8 en tvOS 15 voor de Apple TV-settopbox. Deze besturingssystemen zijn al een tijdje beschikbaar in een testversie, dus behalve de finale release dates verwachten we op dit vlak weinig nieuwigheden.

Je kan het Apple-event morgenavond vanaf 19 uur hier live volgen.

