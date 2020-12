Google heeft naar jaarlijkse gewoonte weer wat eindejaarslijstjes met de populairste zoektermen van 2020 opgesteld. In een jaar waarin weinig méér gebeurde dan een pandemie en tumultueus verlopen presidentsverkiezingen, zijn de opsommingen ditmaal wel erg voorspelbaar.

In de meeste lijstjes is het in 2020 al covid-19 wat de klok slaat. Met de nodige uitstapjes uiteraard, genre: Wat zijn de symptomen? Wat is een lockdown? Hoe kan ik zelf mondmaskers maken? We bleken ook erg geïnteresseerd te zijn in de situatie in andere Europese landen, en dan met name de populaire vakantiebestemmingen als Italië of Frankrijk.

Mojito!

De lockdown verplichtte de Belg om op zoek te gaan naar nieuwe of creatieve tijdsbestedingen. Die werden onder meer gevonden in de keuken, zo blijkt uit de populariteit van recept-zoektermen. Waar de Nederlandstaligen vooral brownies, wafels en smoothies googelden, gingen Franstaligen op zoek naar de recepten voor brood, chocolademousse en pannenkoeken. Ook mojito werd opvallend vaak opgesnord langs Nederlandstalige kant en staat op de tweede plaats in de lijst met trending recepten.

De Amerikaanse verkiezingen dan. Joe Biden staat op de eerste plaats in de ranglijst van de meest trending internationale politieke figuren; de nieuwe vice-president Kamala Harris staat op nummer vier. Bij de Belgische politici bestaat de top drie volledig uit vrouwen: minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter, ex-premier Sophie Wilmès en Maggie De Block, voormalig minister van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Asiel en Migratie.

Entertainment

Sport en televisie zorgden in 2020 voor de nodige afleiding. De top drie van sport-zoektermen in België bestaat uit Roland Garros, Tour de France en Nations League. Ander entertainment vonden Nederlandstaligen bij de singles van Love Island (Vijf), dat op nummer één staat in de lijst van meest trending televisieprogramma's en films. Love Island wordt op de voet gevolgd door WTFock, een serie over een groep jongeren in de middelbare school, dagelijks online te volgen, en zangwedstrijd The Masked Singer. Winnares Sandra Kim duikt door het populaire programma ook op in de lijst van meest trending nationale persoonlijkheden.

Alle lijstjes met trending zoektermen van 2020 op een rij

Coronavirus (Nederlandstalig) Coronavirus België, Coronavirus maatregelen, Coronavirus Italië, Symptomen corona, Coronavirus Frankrijk, Sciensano, Mondmaskers maken, Buitenlandse zaken, Lockdown België, Mondmaskers kopen

Belgische politieke figuren Petra De Sutter, Sophie Wilmès, Maggie De Block, Frank Vandenbroucke, Alexander De Croo, Annelies Verlinden, Conner Rousseau, Mathieu Michel, Ludivine Dedonder, Emir Kir

Internationale politieke figuren Joe Biden, Donald Trump, Kim Jong-un, Kamala Harris, Boris Johnson, Benjamin Griveaux, Barack Obama

Recepten (Nederlandstalig) Brownie recept, Mojito recept, Recept wafels, Smoothie recept, Zoete aardappel recept, Taco recept, Cheesecake recept, Lasagne, Appelcake, Bananenbrood recept

Sportieve evenementen Roland Garros, Tour de France, Nations League, US Open 2020, Champions League 2020, Belgique-Angleterre, Container Cup, PSG Bayern, Belgique-Danemark, Giro

Online games Scoodle, Play, Among us, Fifa 21, Fall guys, Valorant, Genshin Impact, Assassin's Creed Valhalla, Animal crossing, Call of Duty Cold War

Film en series (Nederlandstalig) Love Island, WTFock, The Masked Singer, Temptation Island, Kamp Waes, 365 DNI, Ex on the beach, Container Cup, 1917, Parasite

Nationale persoonlijkheden Sean Dhondt, Delphine Lecompte, Sandra Kim, Chibi Ichigo, Peter De Graef, Stan Van Samang, Umi Defoort, Marc Van Ranst, Kevin Janssens, Kastiop

Internationale persoonlijkheden Fabio Jakobsen, Melania Trump, Michael Jordan, Tom Hanks, Kanye West, Gabriel Byrne, Karine Ferri, Amber Heard, Erling Braut Haaland, Joe Exotic

Overleden persoonlijkheden Kobe Bryant, Naya Rivera, Diego Maradona, Annie Cordy, Ilse Uyttersprot, Ward Verrijcken, Sean Connery, George Floyd, Johny Voners, Chadwick Boseman

Wat is...? (Nederlandstalig) Wat is een lockdown?, Wat is het coronavirus?, Wat is rimmen?, Wat is een pandemie?, Wat is publiek domein?, Wat is pinksteren?, Wat is een recessie?, Wat is een droge hoest?, Wat is een narcist?, Wat is mijn auto waard?

Top trending - Red Devils Charles De Ketelaere, Alexis Saelemaekers, Jason Denayer, Zinho Vanheusden, Kevin De Bruyne, Hans Vanaken, Axel Witsel, Jan Vertonghen, Thomas Meunier, Dries Mertens

