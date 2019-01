Dit zijn de populairste elektrische wagens in ons land

De best verkochte elektrische wagen van 2018 was de Nissan Leaf. Met 973 wagens was de Leaf het afgelopen jaar goed voor 26,67 procent van de nieuw ingeschreven elektrische wagens. Dat blijkt uit cijfers van autofederatie Febiac die Data News kon inkijken.

Op de tweede plaats komt de Tesla Model S met 535 wagens of 14,67 procent. De elektrische variant van de Volkswagen Polo is de derde best verkochte wagen in dit segment met 415 wagens of 11,38 procent. Al volgt de BMW I3 op de voet met 405 stuks.

Op de zesde tot tiende plaats volgen de Tesla Model X gevolgd door de Renault Zoë, de Smart Fortwo, Jaguar I-Pace, Hyundai Ioniq en de Smart Forfour.

Verkoop elektrische wagens gestegen met 34 procent

In totaal werden er vorig jaar 3.648 elektrische wagens ingeschreven. Dat is een stijging van 34,4 procent ten opzichte van 2017, toen er nog 2.713 verkocht werden. Voor 2016 en 2015 waren dat er respectievelijk 2.055 en 1.360.

Vooral Vlaamse bedrijfswagens

De meerderheid van de elektrische wagens (71,82 procent) werd ingeschreven in Vlaanderen. 15,27 procent werd ingeschreven in Wallonië en 12,91 procent in Brussel.

Vooral Vlaamse bedrijven zijn de grootste afnemers van de voertuigen. 42,27 procent van de voertuigen zijn gekochte Vlaamse bedrijfswagens. 15,46 procent zijn geleaste Vlaamse bedrijfswagens. 12,28 procent werden aangeschaft door privépersonen in Vlaanderen.

Ook in Brussel en Wallonië zijn bedrijven de voortrekkers. Brusselse bedrijven kopen 12,23 procent van de wagens aan (de helft zelf, de helft via lease). In Wallonië is dat 10,94 procent.