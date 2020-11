DNS Belgium controleert voortaan de registratiegegevens van domeinnaamhouders nog voor een domeinnaam actief wordt. Het initiatief kadert in de strijd tegen phishing.

De Belgische domeinnaambeheerder DNS Belgium voert een aanpassing door die sommige registries in het buitenland ook al toepassen: de zogeheten Registrant Verification. Het komt er op neer dat daarmee onmiddellijk en geautomatiseerd de gegevens van een domeinnaamhouder gecontroleerd worden wanneer die een .be-domeinnaam registreert. Het gaat om zelflerende controlesystemen waarbij de controle steeds fijnmaziger wordt en verdachte registraties er meteen uit springen. Wie bijvoorbeeld een domeinnaam registreert met het e-mailadres anoniem@bestaatniet.be gecombineerd met een Russisch telefoonnummer en een nameserver in China, krijgt ongetwijfeld het verzoek van DNS Belgium om zijn identiteit te bewijzen.

Niet langer vrij spel

Was dat dan tot voorheen nog niet het geval? Jawel, maar het verschil is dat de domeinnaam voortaan niet meer geactiveerd wordt vooraleer de gegevens aangepast werden of als correct bevestigd zijn. Dat is van belang om frauders en oplichters tegen te houden vooraleer ze kunnen toeslaan. Tot voor de invoering van Registrant Verification hadden phishers en cybercriminelen eigenlijk gedurende maximaal 14 dagen vrij spel. Vooraleer DNS Belgium een .be-domeinnaam met foutieve registratiegegevens offline haalde, kreeg de eigenaar nog een termijn van 14 dagen om de nodige gegevens te corrigeren. Ruim voldoende tijd dus voor oplichters om bijvoorbeeld massaal phishingmails te versturen of een valse webshop op te zetten.

DNS Belgium hoopt dat de aangescherpte beveiliging helpt in de strijd tegen cybercriminaliteit. Overigens werkt de vzw - in februari 1999 opgericht door ISPA België, Agoria en Beltug - ook al een hele tijd samen met onder meer de FOD Economie om malafide websites of webshops sneller offline te halen. Er komt ook een social media campagne aan die het vertrouwen van de consument in .be-domeinnamen moet vergroten. Naast .be beheert DNS Belgium ook de registraties van de vlaanderen- en .brussels-domeinnamen.

De Belgische domeinnaambeheerder DNS Belgium voert een aanpassing door die sommige registries in het buitenland ook al toepassen: de zogeheten Registrant Verification. Het komt er op neer dat daarmee onmiddellijk en geautomatiseerd de gegevens van een domeinnaamhouder gecontroleerd worden wanneer die een .be-domeinnaam registreert. Het gaat om zelflerende controlesystemen waarbij de controle steeds fijnmaziger wordt en verdachte registraties er meteen uit springen. Wie bijvoorbeeld een domeinnaam registreert met het e-mailadres anoniem@bestaatniet.be gecombineerd met een Russisch telefoonnummer en een nameserver in China, krijgt ongetwijfeld het verzoek van DNS Belgium om zijn identiteit te bewijzen.Was dat dan tot voorheen nog niet het geval? Jawel, maar het verschil is dat de domeinnaam voortaan niet meer geactiveerd wordt vooraleer de gegevens aangepast werden of als correct bevestigd zijn. Dat is van belang om frauders en oplichters tegen te houden vooraleer ze kunnen toeslaan. Tot voor de invoering van Registrant Verification hadden phishers en cybercriminelen eigenlijk gedurende maximaal 14 dagen vrij spel. Vooraleer DNS Belgium een .be-domeinnaam met foutieve registratiegegevens offline haalde, kreeg de eigenaar nog een termijn van 14 dagen om de nodige gegevens te corrigeren. Ruim voldoende tijd dus voor oplichters om bijvoorbeeld massaal phishingmails te versturen of een valse webshop op te zetten.DNS Belgium hoopt dat de aangescherpte beveiliging helpt in de strijd tegen cybercriminaliteit. Overigens werkt de vzw - in februari 1999 opgericht door ISPA België, Agoria en Beltug - ook al een hele tijd samen met onder meer de FOD Economie om malafide websites of webshops sneller offline te halen. Er komt ook een social media campagne aan die het vertrouwen van de consument in .be-domeinnamen moet vergroten. Naast .be beheert DNS Belgium ook de registraties van de vlaanderen- en .brussels-domeinnamen.