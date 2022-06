Administratieplatform Doccle laat consumenten voortaan digitaal aangetekende verzendingen ontvangen. Bedrijven krijgen dan weer de mogelijkheid om documenten digitaal aangetekend te versturen via het platform.

Volgens Doccle loopt het bij het versturen van papieren aangetekende verzendingen nog te vaak fout. 'Zo verliezen brieven hun juridische waarde als ze aan de foute persoon of op het foute adres bezorgd worden. Vaak zijn mensen simpelweg ook niet thuis wanneer er getekend moet worden', klinkt het. Uit cijfers van de Ombudsdienst voor de Postsector blijkt dat liefst één op drie klachten in ons land over aangetekende zendingen gaat.

eIDAS-gecertifieerd

'Vooral als het gaat om belangrijke juridische en contractuele documenten, is een betrouwbare oplossing een must', zegt Bram Lerouge, general manager van Doccle. 'In partnership met Connect Solutions bieden we voortaan daarom een eIDAS-gecertifieerde dienst aan, waardoor digitaal aangetekend verzenden via Doccle dezelfde rechtsgeldigheid krijgt als een papieren aangetekende zending.' Volgens Lerouge staan 'verschillende grote partners' uit de banksector, waterbedrijven en overheid alvast klaar om met de digitale aangetekende zendingen van start te gaan.

Het administratieplatform stelt dat de oplossing optimaal is beveiligd tegen fraudeurs. Zo garandeert Doccle dat de verzending uitsluitend digitaal afgeleverd wordt bij de persoon in kwestie, dankzij de noodzakelijke identificatie via een e-ID of Itsme. 'Het is dus onmogelijk om een snelle krabbel te zetten in naam van een huisgenoot of partner', klinkt het.

Voor bedrijven is er tot slot nog een mogelijkheid om nauwkeurig aan te geven wie binnen de onderneming gemachtigd is om de zending in ontvangst te nemen.

