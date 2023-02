Microsoft neemt op 12 april afscheid van zijn gratis Teams-app voor bedrijven: Team Free (klassieke versie). Gebruikers die overstappen op een betaald account kunnen hun chatberichten, bestanden en andere data migreren. Maar wie niet overstapt dreigt gegevens te verliezen.

Microsoft biedt twee betaalde opties aan voor het migreren van Teams Free (klassieke versie). Gebruikers kunnen overstappen naar Teams Essentials voor 3,40 euro per gebruiker per maand. Zij krijgen dan onder meer 10 gigabyte aan cloudopslag en kunnen tot driehonderd deelnemers toevoegen aan een vergadering.

Een alternatief is migreren naar Microsoft 365 Business Basic voor 5,10 euro per gebruiker per maand. Deze formule omvat toegang tot alle opties die ook Essential-gebruikers genieten, plus een terabyte aan cloudopslag, de mogelijkheid om vergaderingen op te nemen en toegang tot zowel web- als mobiele apps.

Gratis optie zonder datamigratie

Wie niet wil betalen, kan van Microsoft Teams Free (klassieke versie) migreren naar Teams (gratis). Je kan je bestanden dan tot 12 april 2023 via je huidige account opslaan en raadplegen. Let evenwel op, want die gegevens worden niét automatisch overgezet naar het nieuwe account dat je zult moeten aanmaken, als je de dienst ook na 12 april nog wenst te gebruiken.

Met de nieuwe gratis variant kunnen vergaderingen worden opgezet die maximaal 60 minuten duren en niet meer dan 100 deelnemers tellen. De formule omvat daarnaast 5 GB aan cloudopslag.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

