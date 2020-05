Apps en websites die een diagnose stellen op basis van symptomen, hebben het maar in 36 procent van de gevallen bij het rechte eind. Dit blijkt uit onderzoek van wetenschappers aan de Edith Cowan University in Australië.

De onderzoekers analyseerden 36 internettools die ziekteverschijnselen checken en op basis daarvan een mogelijke diagnose geven. In 36 procent van de gevallen bleek het eerste resultaat te kloppen en in 52 procent van de opzoekingen was één van de resultaten uit de top drie correct. Het advies over waar en wanneer mensen zich moesten melden voor verder zorg, was in 49 procent van de gevallen accuraat.

Cyberchondrie

Michella Hill, hoofdauteur van de studie, zegt dat de uitkomsten van het onderzoek mensen aan het denken moeten zetten. 'Hoewel het verleidelijk kan zijn deze tools te gebruiken om na te gaan waardoor je symptomen veroorzaakt worden, zijn ze in het beste geval onbetrouwbaar en kunnen ze in het slechtste geval zelfs gevaarlijk zijn', zegt ze.

Hill stelt ook dat online symptomencheckers mogelijk valse zekerheid geven. 'We lijden allemaal aan cyberchondrie (het obsessief zoeken naar vermeende medische problemen op internet, red.) en gaan zodra we iets voelen googelen', stelt ze. 'Maar we moeten ons wel realiseren dat deze websites en tools niet het volledige beeld geven, ze zijn niet op de hoogte van je medische geschiedenis of andere symptomen.'

Geen vervanging

Online symptomencheckers kunnen wel een rol spelen in moderne gezondheidssystemen, meent Hill. 'Ze zijn geen vervanging voor een bezoek aan de arts, maar ze kunnen wel een zinvolle rol spelen als het gaat om het verstrekken van meer informatie, als je eenmaal een officiële diagnose hebt gekregen', zegt ze. Volgens haar worden symptomencheckers ook in de huidige covid-19-epidemie vaak op een goede manier gebruikt.

Volgens schattingen wordt er wereldwijd ongeveer zeventigduizend keer per minuut in Google gezocht naar onderwerpen die te maken hebben met gezondheid en zelfzorg.

