Een van de eerste Apple-computers ooit gemaakt is in Californië geveild voor 400.000 dollar (345.100 euro). Het nog altijd werkende apparaat is een van de 200 door Apple-oprichters Steve Jobs en Steve Wozniak met de hand gebouwde Apple 1-computers. In 1976 kostte een dergelijk toestel nog 666 dollar (574 euro).

De geveilde computer staat bekend als de Chaffey College Apple 1 omdat de oorspronkelijke eigenaar een professor was aan het Chaffey College in Rancho Cucamonga, ook in Californië. Uiteindelijk verkocht hij de computer in 1977 aan een student, zodat hij een Apple II kon kopen. De student, wiens naam niet bekend is gemaakt door veilinghuis John Moran Auctioneers, heeft de computer tot nu toe bewaard. Ook de naam van de koper is niet bekendgemaakt.

Zeldzame uitvoering

Wat de Chaffey College nog zeldzamer maakt, is dat hij grotendeels is ingekapseld door koa-hout, een bijzondere houtsoort uit Hawaï. Slechts zes van de originele Apple 1's werden op deze manier gemaakt. Er zijn naar schatting nog twintig Apple 1's die het nog doen. Eén daarvan bracht op een veiling in New York in 2014 zelfs 905.000 dollar (780.650 euro) op.

De Apple 1 was het eerste Apple-product dat in winkels werd verkocht en kwam met een garantie. 'Hij werkte gegarandeerd', zegt Corey Cohen, historicus in dienst van Apple, tegen de Los Angeles Times. 'Daarvoor waren er wel andere computers, maar dat waren bouwpakketten die lang niet altijd bleken te functioneren.' Cohen noemt de Chaffey College daarom 'een soort heilige graal voor verzamelaars van vintage computers'.

De geveilde computer staat bekend als de Chaffey College Apple 1 omdat de oorspronkelijke eigenaar een professor was aan het Chaffey College in Rancho Cucamonga, ook in Californië. Uiteindelijk verkocht hij de computer in 1977 aan een student, zodat hij een Apple II kon kopen. De student, wiens naam niet bekend is gemaakt door veilinghuis John Moran Auctioneers, heeft de computer tot nu toe bewaard. Ook de naam van de koper is niet bekendgemaakt.Wat de Chaffey College nog zeldzamer maakt, is dat hij grotendeels is ingekapseld door koa-hout, een bijzondere houtsoort uit Hawaï. Slechts zes van de originele Apple 1's werden op deze manier gemaakt. Er zijn naar schatting nog twintig Apple 1's die het nog doen. Eén daarvan bracht op een veiling in New York in 2014 zelfs 905.000 dollar (780.650 euro) op.De Apple 1 was het eerste Apple-product dat in winkels werd verkocht en kwam met een garantie. 'Hij werkte gegarandeerd', zegt Corey Cohen, historicus in dienst van Apple, tegen de Los Angeles Times. 'Daarvoor waren er wel andere computers, maar dat waren bouwpakketten die lang niet altijd bleken te functioneren.' Cohen noemt de Chaffey College daarom 'een soort heilige graal voor verzamelaars van vintage computers'.