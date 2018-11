Downloadsnelheid: mobiel internet zit wifi op de hielen

Het snellere mobiele internet is een wereldwijd verschijnsel, zo blijkt uit het onderzoek. De 33 landen waarin mobiel internet wifi heeft ingehaald liggen verspreid over alle continenten. In Australië was het verschil het grootst: wifi haalde er een gemiddelde downloadsnelheid van 15 mbps, terwijl je er met mobiel internet kan downloaden aan 54 mbps.

In België lag de gemeten downloadsnelheid van wifi en mobiel internet zo dicht bij elkaar dat er geen significant verschil meer tussen beide kon vastgesteld worden.

Tien jaar geleden was wifi overal nog sneller dan mobiel internet. Volgens OpenSignal zullen de verschillen in de toekomst, door de introductie van 5G, alleen nog maar groter worden. In het rapport wordt er ook op gewezen dat smartphones nog vaak automatisch met wifi verbinden, ook al is die wifi-verbinding trager dan mobiel internet. Op dat vlak zullen mobiele operatoren hun wifi-strategie moeten herzien, klinkt het.