Telecomoperator Mobile Vikings staat te koop. Volgens De Tijd hebben de drie grote operatoren interesse.

Mobile Vikings is sinds een vijftal jaar in handen van Medialaan (intussen DPG), het bedrijf achter VTM. Maar volgens De Tijd staat de virtuele operator opnieuw te koop en zouden zowel Proximus, Orange als Telenet interesse hebben. Dat verneemt de krant bij meerdere bronnen.

DPG zelf reageert niet tegenover de krant en een expliciete reden wordt niet opgegeven. Maar het is wel zo dat Mobile Vikings, samen met JIM Mobile, vrij los van de overige DPG-activiteiten staat, met onder meer een eigen hoofdzetel in Hasselt. Het bedrijf wordt geleid door Bart De Groote.

Mobile Vikings bestaat sinds 2009 als alternatieve operator, aanvankelijk opgericht door City Live, met Concentra (vandaag Mediahuis) en KPN Belgium (Base, vandaag in handen van Telenet) als aandeelhouders. In november 2015 werd het bedrijf voor honderd procent een dochter van Medialaan.

Dat ook Telenet mogelijk geïnteresseerd is, is opmerkelijk. Mobile Vikings werd destijds immers verkocht door Base om goedkeuring te krijgen van de mededingingsautoriteit voor de overname van Base door Telenet.

334.000 klanten

Vandaag gebruikt Mobile Vikings het netwerk van Orange voor haar telecomdiensten. De virtuele operator kende in 2018 nog flink wat problemen door die overstap en de omschakeling van light MVNO naar full MVNO, maar intussen lijkt het bedrijf te zijn hersteld.

Zo vierde het bedrijf eind vorige maand nog haar 300.000e klant. Samen met JIM Mobile zit het bedrijf vandaag op bijna 334.000 klanten. Ook financieel lijkt het bedrijf de wind in de zeilen te hebben. De Tijd spreekt van een omzet van 68 miljoen euro afgelopen jaar, een groei van dertig procent. En het zou dit jaar aankijken tegen een ebitda van 15 miljoen euro.

