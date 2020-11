Craftzing, Nificent en Pointbreak gaan voortaan samen verder onder de naam Craftzing Group. De 'digitale transformatiestudio' die door de fusie ontstaat telt vijftig werknemers. Financiële details over de samensmelting worden niet bekendgemaakt.

De drie Belgische ondernemingen die opgaan in Craftzing Group waren actief in digitale strategie, front-end design en innovatieve productontwikkeling. 'Er wordt geconsolideerd in één grotere groep', legt managing partner Kenneth Roeland uit. 'Klanten kunnen voortaan beroep doen op een totaaloplossing van business design, grafische en technische ontwikkeling, alsook het onderhoud van de digitale oplossingen. Hierbij tekent Craftzing Strategy de krijtlijnen uit en zet Craftzing Studio deze digitale visie om in een impactvol eindresultaat.'

Al de initiële oprichters blijven op post en worden ondersteund door een managementteam. Het nieuwe bedrijf hoopt in februari 2021, als de coronacrisis dat toelaat, officieel de deuren te kunnen openen van de kantoren in centrum Antwerpen en Gent.

Digitalisering in een stroomversnelling

Craftzing Group ambieert een leiderspositie in de Europese markt. 'We hebben als doel om samen met onze klanten een toekomstbestendige visie te ontwikkelen en deze digitale oplossing vervolgens aan efficiënte snelheid te kunnen uitrollen, zowel nationaal als internationaal', klinkt het. De fusiegroep kan reeds bogen op klanten als Telenet, Vlaamse Overheid, Ahold Delhaize, BNP Paribas, Wolfoil, Kom op tegen kanker en Onderwijs Vlaanderen.

'Voor ondernemingen en hun digitale initiatieven is de speeltijd écht voorbij, want projecten moeten vandaag, meer dan ooit, meetbare resultaten opleveren', aldus Roeland. 'Naast een juiste strategie is ook een efficiënte oplevering van innovatieve oplossingen cruciaal en hier zet het nieuwe Craftzing dan ook vol op in.'

De drie Belgische ondernemingen die opgaan in Craftzing Group waren actief in digitale strategie, front-end design en innovatieve productontwikkeling. 'Er wordt geconsolideerd in één grotere groep', legt managing partner Kenneth Roeland uit. 'Klanten kunnen voortaan beroep doen op een totaaloplossing van business design, grafische en technische ontwikkeling, alsook het onderhoud van de digitale oplossingen. Hierbij tekent Craftzing Strategy de krijtlijnen uit en zet Craftzing Studio deze digitale visie om in een impactvol eindresultaat.'Al de initiële oprichters blijven op post en worden ondersteund door een managementteam. Het nieuwe bedrijf hoopt in februari 2021, als de coronacrisis dat toelaat, officieel de deuren te kunnen openen van de kantoren in centrum Antwerpen en Gent.Craftzing Group ambieert een leiderspositie in de Europese markt. 'We hebben als doel om samen met onze klanten een toekomstbestendige visie te ontwikkelen en deze digitale oplossing vervolgens aan efficiënte snelheid te kunnen uitrollen, zowel nationaal als internationaal', klinkt het. De fusiegroep kan reeds bogen op klanten als Telenet, Vlaamse Overheid, Ahold Delhaize, BNP Paribas, Wolfoil, Kom op tegen kanker en Onderwijs Vlaanderen. 'Voor ondernemingen en hun digitale initiatieven is de speeltijd écht voorbij, want projecten moeten vandaag, meer dan ooit, meetbare resultaten opleveren', aldus Roeland. 'Naast een juiste strategie is ook een efficiënte oplevering van innovatieve oplossingen cruciaal en hier zet het nieuwe Craftzing dan ook vol op in.'