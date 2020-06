Een Britse man is veroordeeld tot drie jaar cel nadat hij een zendmast in brand stak omdat hij geloofde dat 5G het coronavirus kon veroorzaken.

De 47-jarige Michael Whitty krijgt drie jaar cel omdat hij op 4 april een zendmast in Kirkby, nabij Liverpool, in brand stak. De rechter is van oordeel dat de man brandversnellers gebruikte om de mast uit te schakelen. Diezelfde brandversnellers werden tijdens een huiszoeking bij de dader gevonden. Ook bleek daarbij dat hij op zijn telefoon zaken over 5G-technologie opzocht en in chatgroepen discussies had over het onderwerp. Ook had hij foto's en video's van zendmasten in de buurt op zijn smartphone staan. Dat meldt de BBC.

De man is niet aan zijn proefstuk toe. Hij werd al 29 keer veroordeeld, onder meer voor het aanvallen van mensen en voor wapenbezit. Zijn advocaat zegt wel dat de man erkent dat zijn reactie fout en buitenproportioneel was.

Overtuiging blijft

Wel blijft hij vasthouden aan zijn standpunt dat 5G-technologie schadelijk is. "Dat geloof kan of kan niet correct zijn, dat moet de tijd uitwijzen," zegt zijn advocaat. Nochtans heeft de overgrote meerderheid van de wetenschappelijke studies over het onderwerp tot op heden geen link gevonden tussen gsm-straling en gevolgen voor de gezondheid. 5G-technologie levert ook niet meer straling op dan de technologie die 20-25 jaar geleden werd gebruikt.

Na de brandstichting duurde het elf dagen om de apparatuur te herstellen waarbij de kosten tussen de tien- tot vijftienduizend pond (11.000-17.000 euro) opliepen. Bij de brandstichting zagen getuigen drie mensen wegvluchten, de twee overige mogelijke daders zijn niet geïdentificeerd. Of het daadwerkelijk om een 5G-mast ging, is niet duidelijk.

