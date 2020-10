Smartphone- en tabletgebruikers downloadden in het derde kwartaal van dit jaar 28,3 miljard apps via de Google Play Store. Dat is drie keer meer dan wat er bij de App Store van Apple digitaal over de toonbank ging. De cijfers zijn afkomstig van marktvorser SafeBettingSites.

Voor Google gaat het om het hoogste aantal downloads tot nu toe: een record dat volgens de onderzoekers voor een groot deel te maken heeft met de coronacrisis, waardoor mensen veel meer tijd binnenshuis doorbrengen. Apple-gebruikers downloadden in het derde kwartaal samen 8,2 miljard apps. Dat is opmerkelijk genoeg geen record, maar juist een daling. In de twee vorige kwartalen ging het nog om 9,3 miljard iOS-toepassingen.

Keuze uit miljoenen apps

Om de recenste cijfers in perspectief te plaatsen: in het eerste kwartaal van 2017 behaalde Google Play 16,7 miljard downloads tegenover 6,5 miljard voor Apple (tweeëneenhalve keer zoveel). Een jaar later stonden de tellers op respectievelijk 17,4 en 7,7 miljard toepassingen.

Dat Apple het qua downloads moet afleggen tegen Google is overigens niet verwonderlijk. Het wereldwijde marktaandeel van iOS is met zo'n 15 procent veel kleiner dan dat van alle Android-toestellen bij elkaar (circa 85 procent). Verhoudingsgewijs gezien ligt het aantal gedownloade apps uit Apples winkel - één op drie - echter opvallend hoog.

Google Play is vandaag ook de winkel met de meeste apps in de vitrine - het zijn er intussen ruim 2,7 miljoen. Apple-gebruikers kunnen een keuze maken uit 1,82 miljoen toepassingen, de Windows Store van Microsoft herbergt 669.000 apps en de Amazon Store (een alternatieve shop voor Android-applicaties) bevat er momenteel zo'n 450.000.

