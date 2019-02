Dries Buytaert stapt in nieuw project Davy Kestens

Davy Kestens, die enkele maanden geleden bij SparkCentral vertrok, is sindsdien aan een nieuw project bezig, een soort fintech waar nog niet veel over bekend is, buiten dat het 'mensen meer inzicht moet geven in hun financieel welzijn'.

Wel maakt hij ondertussen twee van de vroege investeerders bekend. Dries Buytaert en Jeff Miller stappen in het project, zo meldt Kestens op Twitter, en het werd opgemerkt door de Tijd. Jeff Miller is business developer voor Uber in San Francisco, en Dries Buytaert is vooral gekend als de man die openbronsoftware Drupal ontwikkeld heeft. Kestens geeft verder geen info over de grootte van de investeringen.