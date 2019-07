Het Belgische Unifly haalt zeventien miljoen euro op bij bestaande en nieuwe investeerders. Daarmee wil het zijn aanbod verder ontwikkelen en uitbreiden.

Unifly specialiseert zich in software om drones te beheren en te tracken. Via haar platform kunnen piloten vluchten aanvragen en laten goedkeuren, en kan onder meer rekening worden gehouden met no-fly zones of specifieke wetgeving.

In 2016 haalde het bedrijf 5 miljoen euro op. Daar komt nu 17 miljoen euro bij. Nieuwe investeerders zijn de Duitse luchtverkeersleiding DFS en de Belgische Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM). Onder de bestaande investeerders doen de Japanse drone serviceprovider Terra Drone, GBIC en PMV opnieuw mee. De Europese investeringsbank Bryan, Garnier & Co adviseerde de kapitaalronde.

"Dankzij deze financieringsronde kan Unifly zijn toonaangevende functies verder ontwikkelen en het productaanbod uitbreiden. Dit omvat nu de BLIP, die fungeert als een elektronische kentekenplaat voor drones, gecombineerd met uiterst nauwkeurige drone-tracking," zegt Marc Kegelaers, CEO van Unifly.

Unifly werd in 2018 door Data News uitgeroepen tot Start-up of the Year. Dat jaar sloot het ook een samenwerking met Huawei. Begin dit jaar lanceerde het haar elektronische nummerplaat voor Drones, BLIP. Onder meer de Air Navigation Service Providers van Duitsland, België, Denemarken en Oostenrijk zijn vandaag klant en ook in de VS is het bedrijf in bepaalde regio's actief.