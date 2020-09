Senhive, dat zich onder meer toelegt op het detecteren van drones, haalt geld op bij LRM, imec.start en en privéinvesteerder.

De start-up, die sinds april 2019 actief is, krijgt de 650.000 euro in de vorm van een converteerbare lening. Senhive legt zich toe op kritische communicatielijnen en de integratie van sensoren, waarbij het zich focust op dronedetectie.

Denk daarbij aan het snel identificeren van drones rond luchthavens of andere gevoelige plekken. Zo is het momenteel betrokken bij proejcten van SkeyDrone en Port of Antwerp.

"Senhive speelt in op de veranderende behoeftes van grote spelers die hun sites en activiteiten tegen ongewenst en ongepland droneverkeer willen beschermen," zegt oprichter en CEO Thomas Petracca. "Tegelijkertijd kan ons systeem ook ingezet worden om het geplande droneverkeer in goede banen te leiden. We zijn dan ook erg blij dat we met deze lening de nodige investeringen kunnen doen en op die manier onze werking het komende jaar kunnen garanderen."

Het bedrijf nam eerder al deel aan het begeleidingsprogramma bij imec.start en begon op de Corda Campus in Hasselt. Intussen is het verhuisd naar DronePort in Sint-Truiden, waar meerdere bedrijven rond dronetechnologie hun basis hebben.

De start-up, die sinds april 2019 actief is, krijgt de 650.000 euro in de vorm van een converteerbare lening. Senhive legt zich toe op kritische communicatielijnen en de integratie van sensoren, waarbij het zich focust op dronedetectie.Denk daarbij aan het snel identificeren van drones rond luchthavens of andere gevoelige plekken. Zo is het momenteel betrokken bij proejcten van SkeyDrone en Port of Antwerp."Senhive speelt in op de veranderende behoeftes van grote spelers die hun sites en activiteiten tegen ongewenst en ongepland droneverkeer willen beschermen," zegt oprichter en CEO Thomas Petracca. "Tegelijkertijd kan ons systeem ook ingezet worden om het geplande droneverkeer in goede banen te leiden. We zijn dan ook erg blij dat we met deze lening de nodige investeringen kunnen doen en op die manier onze werking het komende jaar kunnen garanderen."Het bedrijf nam eerder al deel aan het begeleidingsprogramma bij imec.start en begon op de Corda Campus in Hasselt. Intussen is het verhuisd naar DronePort in Sint-Truiden, waar meerdere bedrijven rond dronetechnologie hun basis hebben.