EHang, een van de grootste dronemakers in China, wil een notering aan de Nasdaq-beurs in New York. EHang kan daar misschien wel 200 miljoen dollar ophalen, omgerekend zo'n 180 miljoen euro. Persbureau Bloomberg meldt dat op basis van iemand die betrokken is bij de beursgang.

De gesprekken over de beursgang zijn nog aan de gang. Het is nog niet bekend wanneer EHang zou moeten debuteren en hoeveel aandelen in de verkoop zouden gaan.

EHang is opgericht in 2014. Zijn drones worden vooral gebruikt voor luchtfoto's. Daarnaast werkt het bedrijf samen met bedrijven als DHL en een supermarktketen aan bezorging door de lucht. Verder is EHang bezig met de ontwikkeling van bemande drones. Die zouden als taxi's door steden moeten vliegen.

Het hoofdkantoor van EHang staat in Guangzhou, een van de grootste steden van China. Guangzhou ligt in de Parelrivierdelta in het zuiden van het land. Ook bedrijven als Huawei, Vivo, OnePlus, Tencent en Oppo komen uit die delta.