Drones van een dochterbedrijf van het Amerikaanse Alphabet staan het op het punt hun honderdduizendste pakketje te bezorgen.

Wing, zoals de onderneming heet, bezorgt momenteel alleen in Australië. In de Verenigde Staten en in Finland wordt momenteel getest met het bezorgen van spullen door drones en het bedrijf heeft in die landen uitbreidingsplannen.

Wing, net als Google een dochter van Alphabet, rekent nog geen kosten voor het bezorgen van de pakketjes. Volgens het bedrijf zijn de 100.000 leveringen wel echt producten die zijn betaald door klanten. Tests worden niet meegerekend. Vanuit de drukste hub, bij de stad Brisbane aan de oostkust van Australië, werden in augustus in een week 4500 pakketjes bezorgd.

Efficiënter dan busjes

Volgens Wing zal het bezorgen van pakketjes met drones in de toekomst veel efficiënter zijn dan het bezorgen met busjes. 'We zijn extreem optimistisch over ons vermogen om deze dienst in de loop van de tijd tegen lagere kosten aan te bieden dan bezorging over land', zegt een woordvoerder.

Het kan nog jaren duren voordat de vliegende robotjes de pakketbezorger vervangen. De drones kunnen op dit moment een pakje van maximaal 1,5 kilo over een afstand van zo'n tien kilometer vervoeren.

Wing wilde niet bekendmaken hoeveel pakketjes er zijn geleverd in de Verenigde Staten. Het bedrijf heeft in de staat Virginia een locatie waar alleen nog maar wordt getest. Daarvoor kreeg Wing eerder goedkeuring van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. Er wordt in de Verenigde Staten nog gewerkt aan regelgeving voor drones.

