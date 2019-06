Wie in België hoger dan tien meter met een drone vliegt, moet daarvoor een licentie als dronepiloot hebben. Die wetgeving wordt tegen volgend jaar versoepeld.

Sinds 2016 heeft ons land examens tot dronepiloot: Klasse 1 voor de zwaardere modellen (tot 90 meter hoogte), Klasse 2 voor de lichtere drones tot 45 meter hoogte. Technologiefederatie Agoria klaagde twee jaar geleden al dat die examens niet realistisch waren. Ze zijn gebaseerd op de kennis van vliegtuigpiloten met zaken die niet relevant zijn voor drones. Vorig jaar wees het er nog op dat het Belgische KB te veel beperkingen bevat.

Daar komt binnenkort verandering in dankzij Europa. Op 24 mei werd er een Europese drone regelgeving aangenomen. België is verplicht die ten laatste tegen eind juni 2020 nationaal te implementeren, dus ook als er in de komende maanden niet meteen een nieuwe regering zou zijn.

Om die implementatie voor te bereiden heeft het Directoraat-generaal Luchtvaart alvast de Belgian Civil Drone Council opgericht samen met dronefederatie EUKA, Skywin, Skeyes, Politie, Defensie, Agoria en andere spelers.

Agoria is enthousiast over de Europese wetgeving. "Ze pakt een aantal bezorgdheden aan die we hadden met het Belgisch KB, bijvoorbeeld dat je niet in het buitenland mag vliegen", zegt Marc Lambotte, voorzitter van Agoria. "De wetgeving is ook gebaseerd op het risico dat een vlucht kan inhouden en dat is een totaal andere insteek dan wat nu het geval is."

Of een oude nationale dronelicentie geldig blijft in de nieuwe wetgeving is formeel nog niet duidelijk. Maar Lambotte maakt zich sterk dat dat zonder al te veel problemen kan worden omgezet in een Europese licentie. "De Belgische eindtermen waren veel strenger dan in andere landen, voor andere Europese landen ligt dat misschien lastiger."

Navraag bij de FOD Mobiliteit leert ons dat België vandaag 1.575 gelicenseerde dronepiloten telt. 1.053 in klasse 2 (drones tot 5 kilo die tot 45 meter hoog mogen vliegen), 522 in klasse 1 (drones tot 150 kilo die tot 90 meter hoog mogen vliegen).