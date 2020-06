Cloudopslagbedrijf Dropbox heeft een reeks nieuwe functies gelanceerd, waaronder een wachtwoordmanager en een beveiligde kluis voor online bestanden.

Een deel van de updates die Dropbox nu uitrolt, hebben een beveiligingsinsteek. De opvallendste is misschien Dropbox Passwords, een tool waarmee je wachtwoorden voor verschillende sites kunt opslaan, zoals je dat met bijvoorbeeld LastPass kan doen, of met de wachtwoordmanager van Valt, dat Dropbox vorig jaar kocht. Om de wachtwoorden te beheren, gebruik je dan je Dropbox-account.

Daarnaast wordt ook Dropbox Vault gelanceerd. Het gaat daarbij om een beveiligde 'kluis' binnen je Dropbox account waarin je gevoelige documenten zoals een paspoort kunt opslaan. De Vault is apart te beveiligen met een pincode en de bestanden worden geëncrypteerd op de servers van Dropbox. Interessant is dat je de Vault apart kunt delen, zonder je hele Dropbox open te gooien. We denken dan bijvoorbeeld aan gezondheidsdocumenten die door een dokter of ziekenhuis moeten worden ingekeken.

Tot slot is er nog een nieuwe dienst waarmee je automatisch mappen van je pc of Mac door Dropbox kunt laten back-uppen. Zoals met elke goede back-updienst, kies je hierbij zelf de mappen die automatisch moeten worden bijgewerkt.

De nieuwe functies zijn momenteel in beta, en kunnen worden uitgetest door abonnees. Dropbox Passwords en Vault zijn er voor gebruikers van de betaalde Dropbox Plus. De back-updienst kan ook getest worden door mensen met een gratis account.

Een deel van de updates die Dropbox nu uitrolt, hebben een beveiligingsinsteek. De opvallendste is misschien Dropbox Passwords, een tool waarmee je wachtwoorden voor verschillende sites kunt opslaan, zoals je dat met bijvoorbeeld LastPass kan doen, of met de wachtwoordmanager van Valt, dat Dropbox vorig jaar kocht. Om de wachtwoorden te beheren, gebruik je dan je Dropbox-account. Daarnaast wordt ook Dropbox Vault gelanceerd. Het gaat daarbij om een beveiligde 'kluis' binnen je Dropbox account waarin je gevoelige documenten zoals een paspoort kunt opslaan. De Vault is apart te beveiligen met een pincode en de bestanden worden geëncrypteerd op de servers van Dropbox. Interessant is dat je de Vault apart kunt delen, zonder je hele Dropbox open te gooien. We denken dan bijvoorbeeld aan gezondheidsdocumenten die door een dokter of ziekenhuis moeten worden ingekeken.Tot slot is er nog een nieuwe dienst waarmee je automatisch mappen van je pc of Mac door Dropbox kunt laten back-uppen. Zoals met elke goede back-updienst, kies je hierbij zelf de mappen die automatisch moeten worden bijgewerkt.De nieuwe functies zijn momenteel in beta, en kunnen worden uitgetest door abonnees. Dropbox Passwords en Vault zijn er voor gebruikers van de betaalde Dropbox Plus. De back-updienst kan ook getest worden door mensen met een gratis account.