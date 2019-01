Drugsbaron El Chapo verlinkt door zijn IT-expert

Joaquin Guzman werd in 2016 in Mexico gearresteerd, en hij staat momenteel terecht in New York, waar zijn rechtszaak nu twee maanden aan de gang is. Belangrijk deel van de bewijslast in die rechtszaak wordt gevormde door honderden telefoongesprekken tussen Guzman en zijn medewerkers. De Amerikaanse federale politie kon die afluisteren door ene Cristian Rodriguez, de maker van Guzman's versleutelde netwerk, voor zich te winnen.

Rodriguez bouwde voor El Chapo een beveiligd communicatienetwerk met een gesloten, versleuteld VoIP-systeem. Hij deed dat nadat hij eerder gelijkaardige diensten had geleverd voor Colombiaanse drugsbaron Jorge Cifuentes. Guzman kon zo inloggen in het netwerk via zijn eigen wifi, en versleutelde gesprekken voeren met klanten en medewerkers, zonder dat de autoriteiten konden meeluisteren.

Dat er in de rechtbank in New York nu toch gigantisch veel gesprekken worden afgespeeld, heeft te maken met de loyauteit van Rodriguez. De man, die ondertussen een stevig handeltje in 'beveiligde netwerken voor drugsbaronnen' had, verkocht zijn systeem namelijk ook aan een Amerikaanse federale politieman die zich voordeed als een Russische gangster. Na verloop van tijd wisten de agenten hem te overtuigen om undercover voor hen te werken.

In totaal luisterde de FBI zo 1.500 telefoontjes af tussen april 2011 en januari 2012. Ze deed dat met de hulp van het Nederlandse Team High Tech Crime, zo meldt de Nederlandse Volkskrant. Nadat Rodriguez van kamp veranderde, verhuisde hij namelijk de VoIP-servers met Guzman's netwerk erop van Canada, dat erg strenge privacywetgeving heeft, naar een datacentrum in Nederland. Onze noorderburen zouden erg soepel omgaan met verzoeken om af te luisteren en de politiediensten daar hebben een goede band met de Amerikanen, iets wat al uit eerdere zaken blijkt.