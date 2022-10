De Belgische bedrijfscommunicatiespecialist Dstny neemt het in Berlijn gevestigde bedrijf easybell over. Zo koopt Dstny meteen toegang tot de Duitse markt.

Dstny - spreek uit als Destiny, sinds begint dit jaar de nieuwe naam - zet haar pan-Europese opmars verder met een nieuwe overname. Na het Britse Qunifi en het Brits-Egyptische Tactful AI, kijkt het cloudcommunicatiebedrijf van CEO Daan De Wever nu richting Duitsland. 'Met easybell aan boord voegen we niet alleen Duitsland toe aan de landen waar we actief zijn, we versterken ook ons team met uitzonderlijke mensen en talenten. Easybell is jaren vooruit met hun digitale mindset en hun expertise om producten online te verkopen', zegt Daan De Wever, CEO van Dstny Group.

Easybell is in Duitsland een challenger op het gebied van cloudcommunicatie en levert er Cloud PBX en VoIP-telefonie aan B2B-klanten. De internet- en telefonieprovider werd in 2006 opgericht in Berlijn en telt naar eigen zeggen 100.000 zakelijke en particuliere klanten, zo'n 2.000 partner. Met 75 medewerkers zet het bedrijf 28 miljoen euro omzet neer: grotendeels te danken aan een moderne verkoop- en marketingaanpak, zo meldt Dstny in een persbericht.

De pan-Europese plannen van Dstny en de ambitie van Daan De Wever om uit te groeien tot een sterke cloudcommunicatiegroep zijn geen geheim. In 2019 werd hij door Data News al uitgeroepen tot ICT Personality of the Year. Dit jaar kaapte Dstny op de Data News Awards for Excellence nog de 'Communications Innovator of the Year' award weg voor de neus van de klassieke Belgische telcobedrijven. Dstny kreeg toen die award omdat het bedrijf ambitieus blijft verder bouwen aan haar Europees verhaal met overnames en nieuwe integraties in een gestroomlijnde strategie.

Dstny - spreek uit als Destiny, sinds begint dit jaar de nieuwe naam - zet haar pan-Europese opmars verder met een nieuwe overname. Na het Britse Qunifi en het Brits-Egyptische Tactful AI, kijkt het cloudcommunicatiebedrijf van CEO Daan De Wever nu richting Duitsland. 'Met easybell aan boord voegen we niet alleen Duitsland toe aan de landen waar we actief zijn, we versterken ook ons team met uitzonderlijke mensen en talenten. Easybell is jaren vooruit met hun digitale mindset en hun expertise om producten online te verkopen', zegt Daan De Wever, CEO van Dstny Group.Easybell is in Duitsland een challenger op het gebied van cloudcommunicatie en levert er Cloud PBX en VoIP-telefonie aan B2B-klanten. De internet- en telefonieprovider werd in 2006 opgericht in Berlijn en telt naar eigen zeggen 100.000 zakelijke en particuliere klanten, zo'n 2.000 partner. Met 75 medewerkers zet het bedrijf 28 miljoen euro omzet neer: grotendeels te danken aan een moderne verkoop- en marketingaanpak, zo meldt Dstny in een persbericht.De pan-Europese plannen van Dstny en de ambitie van Daan De Wever om uit te groeien tot een sterke cloudcommunicatiegroep zijn geen geheim. In 2019 werd hij door Data News al uitgeroepen tot ICT Personality of the Year. Dit jaar kaapte Dstny op de Data News Awards for Excellence nog de 'Communications Innovator of the Year' award weg voor de neus van de klassieke Belgische telcobedrijven. Dstny kreeg toen die award omdat het bedrijf ambitieus blijft verder bouwen aan haar Europees verhaal met overnames en nieuwe integraties in een gestroomlijnde strategie.