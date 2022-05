is redacteur bij Data News

Dstny doet een nieuwe overname, deze keer breidt het haar aanbod rond customer experience verder uit met het Brits-Egyptische Tactful AI.

Tactful AI heeft een unified customer experience (UCX) platform waarmee je zonder programmeerwerk AI en data kan inzetten voor een betere klantervaring. Het laat toe om het klanttraject op meerdere punten te beheren, omvat meertalige conversatiechatbots en conversatieanalyses waarbij het functioneert als een digitaal omnichannel contactcentrum.

'Met Tactful aan boord versterken we ons niet alleen met de volgende generatie Customer Engagement-technologie, maar voegen we ook een uitstekend team toe aan onze groep', aldus Daan De Wever, CEO van de Dstny Group.

Tactful AI wordt geleid door Mohamed Elmasry, die het bedrijf in 2016 oprichtte samen met Mohammed Hassan. Het heeft onder meer Burger King, Accor en Mitel onder haar klanten.

