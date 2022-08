Na kritiek van gebruikers gaat de privacyvriendelijke zoekmachine ook tracking door Microsoft tegenhouden.

DuckDuckGo is een zoekmachine die je niet online volgt en daarbij trackers of andere technieken om je te identificeren online achterwege laat. Daarnaast heeft het ook extensies voor Firefox en een mobiele browser.

In mei kreeg de organisatie daar kritiek op. Ondanks haar belofte bleek dat de browser van DuckDuckGo nog steeds trackingscripts van Microsoft bevatte. Daarom kondigt het nu aan dat ook dat wordt stopgezet.

CEO Gabriel Weinberg geeft ook uitleg waarom dat het geval is: 'We waren beperkt in het toepassen van 3rd-Party Tracker Loading Protection op Microsoft trackingscripts door een beleidsvereiste gelinkt aan ons gebruik van Bing als bron van onze zoekresultaten.'

Nu is die vereiste er niet langer en benadrukt Weinberg dat er geen gelijkaardige zaken van andere bedrijven worden ingezet. Andere trackingtechnieken zoals cookies werden eerder al volledig geschrapt.

Aanvullend zegt de organisatie ook dat gebruikers van DuckDuckGo niet worden geprofileerd wanneer ze klikken op een advertentie aangeboden door Microsoft. Dat wil zeggen dat die klik niet wordt gelinkt aan een online advertentieprofiel om bijvoorbeeld je interesses te kennen.

