De e-maildienst van de privacyvriendelijke zoekmachine DuckDuckGo is voortaan algemeen beschikbaar. De dienst beschermt je tegen tracking en maakt onder meer wegwerpadressen eenvoudig.

Email Protection, zoals de dienst heet, is geen klassieke mailingdienst maar een soort filter of laag voor je echte inbox. Je maakt een @duck.com mailadres aan. Alles wat daar toekomt wordt gefilterd van trackers en meteen doorgestuurd naar je vast mailadres. Gebruikers krijgen ook te zien hoeveel en welke trackers werden tegengehouden.

Met je Duck-adres kan je ook eenvoudig een onbeperkt aantal wegwerpadressen aanmaken die meteen zijn gekoppeld aan je vaste mailbox. Maar indien gewenst kan je ook vanaf je Duck-adres antwoorden of een mail opstellen, anoniem mailen met andere woorden. Andere functies zoals Smart Encryption veranderen links met HTTP naar HTTPS.

Geen berichten bewaard

DuckDuckGo benadrukt ook dat het nooit het mailadres achter het Duck-adres zal onthullen, behalve als het daar juridisch toe verplicht is en geen andere optie heeft. Ook zegt het dat e-mails in-memory worden ontdaan van trackers en berichten dus niet worden bewaard op haar servers. Ook als je account wordt verwijdert garandeert het dat alles gegevens binnen de dertig dagen worden geschrapt.

De e-maildienst bestaat al iets meer dan een jaar, sinds juli 2021, in gesloten beta. Ook vandaag blijft die betastatus behouden, maar is de dienst beschikbaar voor iedereen die dat wil. Het volstaat om de DuckDuckGo Privacy Essentials browserextensie voor Firefox of Chrome te installeren en op Duckduck.go/email te registreren voor de dienst. Op een smartphone kan dat via de app voor Android of iOS.

