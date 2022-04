Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld) en het Communicatie Centrum kondigen maandag concrete richtlijnen aan voor influencers om te verduidelijken dat ze online reclame maken. Wie op sociale media een commerciële post doet, moet daar vanaf nu in vooraf vastgelegde termen over communiceren naar zijn/haar volgers.

Inluencer marketing is alomtegenwoordig online. Wie als consument even door z'n Instagram scrollt, wordt er om de oren geslagen met leuke outfits, gezonde shakes, e-books, niet te missen event... Die online publiciteit is volstrekt wettelijk, alleen moet het voor consumenten ten allen tijde duidelijk zijn wanneer zo'n bericht een commercieel karakter heeft.

De Bleeker, de FOD Economie en de sector zijn het eens geraakt over een aantal richtlijnen voor influencers. Die hebben vanaf nu de keuze uit een aantal concrete termen om te gebruiken bij commerciële berichten, video's of verhalen: '#reclame', '#advertentie' of '#publiciteit'. In bepaalde gevallen kan ook de hashtag '#gesponsord' gebruikt worden.

De staatssecretaris wijst erop dat de influencers nu heel duidelijk weten wat ze wanneer moeten doen en ontlopen zo boetes. De Economische Inspectie kan administratieve boetes uitschrijven, die kunnen oplopen tot 80.000 euro. Controles gebeuren vooral proactief door de inspectiediensten, maar ook op basis van klachten van consumenten. Die laatste bleven tot op vandaag beperkt, enerzijds omdat consumenten ook niet wisten wat al dan niet toegelaten was, anderzijds omwille van het vertrouwen dat consumenten soms in influencers hebben.

'Influencers maken soms echt deel uit van het leven van hun volgers, die hen daardoor bijna blindelings vertrouwen. Daarom is het voor mij essentieel dat consumenten nu eindelijk duidelijk weten wanneer die influencers commerciële berichten posten. Naar exacte woordkeuze toe stellen we ons soepel op door vier opties aan te bieden. De kerngedachte is duidelijkheid', aldus staatssecretaris De Bleeker.

