Het Duitse bedrijf Sporttotal gaat volgend seizoen alle wedstrijden van de eerste amateurklasse in het Belgische voetbal (de vroegere derde klasse) livestreamen. Dat melden de Nationale VoetbalLiga en het bedrijf. Er wordt gewerkt met automatische camera's.

In Duitsland brengt Sporttotal al verschillende lagere reeksen in beeld en nu werkt het bedrijf aan internationale uitbreiding. Er liepen in België al tests in de stadions van Virton, Aalst en Dessel. Tegen september zouden in de stadions van alle zestien teams automatische camera's moeten hangen die de bal volgen.

Supporters zullen de wedstrijden gratis kunnen bekijken via de app van Sporttotal en een website die nog in de maak is. Na de matchen zullen er samenvattingen beschikbaar zijn.

Het systeem kost de clubs en de Liga niets, klinkt het. Van de opbrengst die Sporttotal haalt uit advertenties, vloeit 20 procent via de Liga terug naar de clubs. Eerstdaags zouden ook de tweede en derde amateurklasse in Wallonië een contract ondertekenen met Sporttotal.