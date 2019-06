Infineon neemt het Amerikaanse Cypress Semiconductors over. Daarmee waardeert het die laatste op 9 miljard euro.

Infineon betaalt 23,85 dollar. Dat is volgens Reuters 46 procent meer dan de laatste aandelenkoers.

Infineon maakt chips, onder meer voor stroombeheer in de wagen, in smartphones en windmolens. Het bedrijf, dat in 1999 begon als een spin-off van Siemens, kwam enkele jaren geleden nog in het nieuws omwille van prijsafspraken rond chips in simkaarten. Ook in 2004-2005 werd het al eens veroordeeld voor prijsafspraken rond DRAM.

Cypress is eveneens een chipfabrikant en legt zich onder toe op NOR flasgeheugen, F-RAM en SRAM. In 2016 nam het bedrijf de IoT-afdeling van Broadcom over.

Reuters merkt op dat de overname zo'n vijf weken heeft geduurd. Infineon verwacht dat het tot 2022 zo'n 180 miljoen aan synergiekosten zal uitgeven. Op lange termijn verwacht het wel meer omzet uit die synergie ter waarde van zo'n 1,5 miljard euro.