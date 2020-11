Een laboratorium in Berlijn wil vanaf januari 2021 drones inzetten om covid-tests op te halen in ziekenhuizen en zo de verkeersdrukte vermijden.

Labor Berlin, het grootste medische testlab in Europa, krijgt dagelijks zo'n 15.000 stalen te verwerken. Die moeten allemaal vervoerd worden doorheen het drukke Berlijnse verkeer, wat een enorme vertraging met zich meebrengt.

Luchtbrug

In samenwerking met het Californische bedrijf Matternet wordt daarom een luchtbrug met drones getest tussen het lab en twee testcentra. De drones kunnen het vervoer van de stalen, dat nu nog bijna een uur in beslag neemt, reduceren tot een tiental minuten.

Vanaf januari zal de luchtbrug een permanente verbinding vormen tussen de drie punten, en Labor Berlin hoopt op termijn gelijkaardige transporten te organiseren naar nog zes andere punten in de stad.

'We kunnen nu al heel snelle diagnoses stellen', zegt Nina Beikert, bedrijfsleider van Labor Berlin. 'Bij noodgevallen kan dat binnen het half uur. Het knelpunt is het transport, zeker in een stad als Berlijn. Hoe langer het duurt om de test tot bij ons te krijgen, hoe langer de patiënt moet wachten op de resultaten.'

