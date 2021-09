Grote Duitse autofabrikanten als Volkswagen, BMW en Mercedes-moeder Daimler verwachten niet dat de chiptekorten die de auto-industrie teisteren, snel verdwenen zullen zijn. Ola Källenius, de baas van Mercedes-Benz, denkt dat de problemen tot ver in 2023 kunnen aanhouden. Volkswagen deelt die mening, BMW denkt dat de problemen met halfgeleiders nog 'vele maanden' kunnen aanhouden.

Källenius deed zijn prognose voorafgaand aan de autoshow van München deze week. Daimler zag zich onlangs genoodzaakt de prognoses voor dit jaar bij te stellen. Daarbij verwacht de autoproducent dat de verkopen dit jaar gelijk zullen zijn aan die van vorig jaar. Eerder werd op een 'aanzienlijke stijging' van de verkopen gerekend.

Mercedes is dit kwartaal getroffen door fabriekssluitingen in Maleisië, dat in de afgelopen jaren uitgroeide tot een belangrijk centrum voor het testen en verpakken van chips. Chipbedrijven als Infineon Technologies, NXP Semiconductors en STMicroelectronics behoren tot de belangrijkste leveranciers met fabrieken in het land.

'Tien procent meer productiecapaciteit nodig'

Er is hoop dat de situatie in het vierde kwartaal verbetert, zei Källenius. Hij verwacht evenwel dat de vraag naar chips de industrie ook volgend jaar negatief zal beïnvloeden. Een Japanse chipfabrikant die aan Toyota levert, voorspelde vorige maand dat de schaarste in de bevoorrading zeker heel 2022 zal aanhouden.

'Het aanbod van halfgeleiders blijft erg volatiel en krap in het derde kwartaal, maar we hopen op een geleidelijk herstel tegen het einde van het jaar', vertelde inkoopchef Murat Aksel van Volkswagen. De auto-industrie heeft volgens hem wereldwijd ongeveer tien procent meer productiecapaciteit voor chips nodig.

Ook BMW-baas Oliver Zipse rekent erop dat de tekorten nog lang zullen aanhouden. 'We zeiden enkele weken geleden dat de tweede helft van het jaar moeilijker zou worden, en dat is wat we nu zien', zei hij. 'Het is moeilijker en het probleem zal nog vele maanden aanhouden.'

Källenius deed zijn prognose voorafgaand aan de autoshow van München deze week. Daimler zag zich onlangs genoodzaakt de prognoses voor dit jaar bij te stellen. Daarbij verwacht de autoproducent dat de verkopen dit jaar gelijk zullen zijn aan die van vorig jaar. Eerder werd op een 'aanzienlijke stijging' van de verkopen gerekend.Mercedes is dit kwartaal getroffen door fabriekssluitingen in Maleisië, dat in de afgelopen jaren uitgroeide tot een belangrijk centrum voor het testen en verpakken van chips. Chipbedrijven als Infineon Technologies, NXP Semiconductors en STMicroelectronics behoren tot de belangrijkste leveranciers met fabrieken in het land.Er is hoop dat de situatie in het vierde kwartaal verbetert, zei Källenius. Hij verwacht evenwel dat de vraag naar chips de industrie ook volgend jaar negatief zal beïnvloeden. Een Japanse chipfabrikant die aan Toyota levert, voorspelde vorige maand dat de schaarste in de bevoorrading zeker heel 2022 zal aanhouden.'Het aanbod van halfgeleiders blijft erg volatiel en krap in het derde kwartaal, maar we hopen op een geleidelijk herstel tegen het einde van het jaar', vertelde inkoopchef Murat Aksel van Volkswagen. De auto-industrie heeft volgens hem wereldwijd ongeveer tien procent meer productiecapaciteit voor chips nodig.Ook BMW-baas Oliver Zipse rekent erop dat de tekorten nog lang zullen aanhouden. 'We zeiden enkele weken geleden dat de tweede helft van het jaar moeilijker zou worden, en dat is wat we nu zien', zei hij. 'Het is moeilijker en het probleem zal nog vele maanden aanhouden.'