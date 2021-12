Bijna alle CIO's van grote bedrijven in Duitsland, de VS, Japan of het VK plannen of hebben al een privaat 5G-netwerk. Ze wijzen op de voordelen, maar ook op de complexiteit.

Een rondvraag bij 216 CIO's bij bedrijven met een omzet van 250 miljoen tot 1 miljard dollar rond 5G stelt dat 30 procent van hen al werk maakt van private 5G. Nog eens 51 procent wil dat in de komende zes tot 24 maanden doen.

De cijfers komen van Economist Impact, al moeten we er aan toevoegen dat die studie wordt betaald en gedeeld door NTT, dat managed 5G-diensten aanbiedt. Ook focust de rondvraag zich op vier grote landen met een stevige economische voetafdruk. De resultaten zijn dus niet 1 op 1 te vertalen naar België.

Maar onder de bevraagde regio's lijkt vooral Duitsland daarbij de voorloper. Daar is veertig procent van de bevraagde CIO's al bezig met private 5G. In het Verenigd Koninkrijk is dat 28 procent, Japan 26 procent en in de VS 24 procent.

Als voornaamste reden om te kiezen voor een privaat netwerk wordt meer controle over bedrijfsdata opgegeven. Ook de dekking en snelheid, of latency ten opzichte van huidige oplossingen (wifi of publieke 4G en 5G) worden genoemd.

Maar 44 procent geeft ook aan dat de integratie met oudere systemen en netwerken een obstakel zijn, net zoals de complexiteit van het beheren van zo'n netwerk. Mede daarom kijken sommigen bewust naar outsourcing, bij gebrek aan eigen expertise rond de nieuwe netwerktechnologie.

Een rondvraag bij 216 CIO's bij bedrijven met een omzet van 250 miljoen tot 1 miljard dollar rond 5G stelt dat 30 procent van hen al werk maakt van private 5G. Nog eens 51 procent wil dat in de komende zes tot 24 maanden doen.De cijfers komen van Economist Impact, al moeten we er aan toevoegen dat die studie wordt betaald en gedeeld door NTT, dat managed 5G-diensten aanbiedt. Ook focust de rondvraag zich op vier grote landen met een stevige economische voetafdruk. De resultaten zijn dus niet 1 op 1 te vertalen naar België.Maar onder de bevraagde regio's lijkt vooral Duitsland daarbij de voorloper. Daar is veertig procent van de bevraagde CIO's al bezig met private 5G. In het Verenigd Koninkrijk is dat 28 procent, Japan 26 procent en in de VS 24 procent.Als voornaamste reden om te kiezen voor een privaat netwerk wordt meer controle over bedrijfsdata opgegeven. Ook de dekking en snelheid, of latency ten opzichte van huidige oplossingen (wifi of publieke 4G en 5G) worden genoemd.Maar 44 procent geeft ook aan dat de integratie met oudere systemen en netwerken een obstakel zijn, net zoals de complexiteit van het beheren van zo'n netwerk. Mede daarom kijken sommigen bewust naar outsourcing, bij gebrek aan eigen expertise rond de nieuwe netwerktechnologie.