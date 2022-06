Limieten in de gebruiksvoorwaarden van de dienst zouden mogelijk een vorm van monopoliemisbruik zijn.

De Duitse antitrustwaakhond is een onderzoek gestart naar Google Maps om mogelijk anticompetitieve praktijken. De organisatie wil weten of de limieten die Maps legt op het combineren van zijn diensten met die van externen ervoor gezorgd kan hebben dat Maps een competitief voordeel had.

Specifiek wil de waakhond uitzoeken of de gebruiksvoorwaarden voor het kaartenplatform mogelijk illegaal zijn. Het gaat dan om voorwaarden die het voor appontwikkelaars moeilijk maken om de API van Google Maps te combineren met die van alternatieve kaartenmakers. Ook voor Google's Automotive Services zou de kartelwaakhond een onderzoek starten.

'We gaan kijken of Google zijn dominantie in bepaalde kaartendiensten via deze praktijk uitbreidt', aldus Andreas Mundt, President van de Duitse Bundeskartellamt aan nieuwsagentschap Bloomberg.

Het is ondertussen de tweede Google-dienst die door de Duitse kartelwaakhond tegen het licht wordt gehouden. Een onderzoek over de News Showcase van het bedrijf loopt al langer. Google zelf zegt alvast mee te werken aan het onderzoek en voert aan dat zijn klanten vaak ook concurrerende kaartendiensten gebruiken.

