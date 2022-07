In Duitsland gaat de mededingingsautoriteit nauwer toezien op Amazon. Het Budeskartellamt bestempelde de Amerikaanse internetreus deze week als van 'buitengewoon marktoverkoepelend belang voor de concurrentie'.

De voorzitter van de regulator, Andreas Mundt, benadrukt dat Amazon 'de centrale sleutelfiguur is op het gebied van e-commerce'. Met name wat betreft het openstellen van zijn webwinkel voor andere handelaars, waardoor Amazon een dubbele rol speelt, beschouwt het Budeskartellamt de groep als dominant. Daarnaast verwijst de autoriteit ook naar de abonnementsformule Prime, die klanten naast gratis leveringen ook onder meer toegang geeft tot muziek- en videostreamingdiensten.

Verzet

Sinds vorig jaar kan de Duitse waakhond bedrijven in sommige gevallen verplichten om bepaalde activiteiten te staken als de concurrentie in het gedrang komt. Begin januari vond het Budeskartellamt dat reeds opgaan voor Alphabet, de groep boven Google. In mei volgde Meta, het moederbedrijf van Facebook.

Terwijl Alphabet en Meta de beslissing aanvaardden zonder in beroep te gaan, verzet Amazon zich wel. 'We gaan niet akkoord met de vaststellingen van het Budeskartellamt en zullen de beslissing en onze mogelijkheden, waaronder rechstmiddelen, zorgvuldig bestuderen', laat het concern weten.

Momenteel onderzoekt de Duitse regulator overigens ook of techreus Apple onder verscherpt toezicht zal komen te staan.

