De Duitse mededingingsautoriteit gaat nauwer toezien op Meta, het moederbedrijf van Facebook. Het Budeskartellamt noemt het Amerikaanse concern van 'buitengewoon marktoverkoepelend belang voor de concurrentie'.

Sinds vorig jaar kan de Duitse waakhond bedrijven die hij als dusdanig brandmerkt, verplichten om bepaalde activiteiten te staken als de concurrentie in het gedrang komt. Begin januari schaalde het Budeskartellamt zo ook al internetconcern Alphabet, de groep boven Google, in.

Niet in beroep

Meta zou tegen de beslissing in beroep kunnen gaan bij het gerecht. Volgens de regulator zelf heeft het bedrijf echter besloten om dat niet te doen. 'Hoewel we de motivering van deze beslissing van het Bundeskartellamt niet delen, focussen we er verder op om onze gebruikers in Duitsland de best mogelijke ervaring te bieden in overeenstemming met alle wetten en regelgeving', reageert een woordvoerder van Meta.

Het bedrijf zegt ook dat het constructief zal blijven samenwerken met de regulator. Naar techreus Apple en internetconcern Amazon voert de Duitse mededingingsautoriteit momenteel nog onderzoeken.

