Duitse mededingingswaakhond legt verzamelwoede van Facebook aan banden

Het probleem is dat Facebook niet alleen gegevens verzamelt op zijn eigen site, maar ook op andere websites en via zijn apps Whatsapp en Instagram. De Duitsers willen dat Facebook voortaan alleen nog die verschillende bronnen van data samenbrengt als de gebruiker daar zijn expliciete toestemming voor heeft gegeven. En wie geen groen licht geeft, mag niet uitgesloten worden van de diensten van Facebook.

Facebook is zo machtig in Duitsland dat gebruikers niet echt een alternatief hebben, redeneert het Bundeskartellamt. "De enige keuze voor de gebruiker is om de uitgebreide combinatie van data te aanvaarden of om helemaal weg te blijven van het sociale netwerk. In dergelijke moeilijke situatie kan de keuze van de gebruiker niet als een vrijwillige instemming beschouwd worden", klinkt het. De manier waarop Facebook data van gebruikers bijeen harkt, vormt dan ook "misbruik van een dominante positie".

Van een boete is geen sprake, Facebook krijgt twaalf maanden de tijd om zijn manier van werken aan te passen. Het bedrijf krijgt wel nog een maand de tijd om in beroep te gaan bij de rechtbank in Düsseldorf. Het bedrijf is van plan dat te doen, want het vindt dat het oneerlijk wordt behandeld. Volgens het Amerikaanse bedrijf past het Bundeskartellamt de Duitse mededingingswet verkeerd toe en onderschat het de "stevige concurrentie" die Facebook ondervindt in Duitsland.